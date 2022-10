Wieder nichts – Kloten Pechvogel Faille bezwingt seinen Torhüter zwei Mal Kloten spielt erneut stark, verliert nach dem 1:4 im ersten Spiel aber wieder gegen die SCRJ Lakers. Dieses Mal mit 2:4. Angelo Rocchinotti

Die Entscheidung: Dominic Lammer jubelt. Sein Schuss befördert Klotens Eric Faille ins eigene Tor. Foto: Thomas Oswald (freshfocus)

Was für ein Frust! 4 Minuten und 33 Sekunden stehen noch auf der Matchuhr. Doch Klotens Goalie Sandro Zurkirchen ist ein viertes Mal geschlagen. 2:4 statt der verdiente Ausgleich. Und schuld daran ist ausgerechnet Teamkollege Eric Faille.

Der 33-jährige Kanadier, im letzten Jahr in der Swiss League noch Topskorer und Klotens Aufstiegsheld, lenkt einen Schuss von Dominic Lammer ins eigene Gehäuse ab. Bitter? Schon beim 1:1 bekundet Faille Pech, lenkt einen Noreau-Schuss ab.

Kloten schnuppert auch im zweiten Vergleich mit den St. Gallern an Punkten. Schon nach zehn Minuten streckt Marc Marchon triumphierend seinen rechten Arm in die Höhe, stösst einen lauten Jubelschrei aus, fährt in Richtung Fans und klopft sich mit der Faust dreimal auf die Brust. Kaum einer jubelt leidenschaftlicher. Nach einem Abpraller reagiert Marchon am schnellsten, befördert die Scheibe ins leere Tor. Die Führung? Sie ist verdient.

Kloten beeindruckt

Die Gäste wirken in der Anfangsphase präsenter, agieren mutig und zwingen die Lakers zu Fehlern. Verteidiger David Aebischer verliert gleich zweimal als letzter Mann den Puck und kann sich bei Torhüter Melvin Nyffeler bedanken, dass dem EHC nicht schon früher das 1:0 gelingt.

Doch weil Faille 74 Sekunden später ein erstes Mal unglücklich in Erscheinung trifft und Kloten sich mit unnötigen Strafen das Leben schwer macht, führen die St. Galler nach 20 Minuten 3:1. In Überzahl spielen sie mit den Gästen Katz und Maus. Tyler Moy hat alle Zeit der Welt, sich die Ecke aussuchen.

Und dennoch: Es ist beeindruckend, wie die Zürcher Unterländer trotz 10 Niederlagen in 13 Partien mit Rückschlägen umgehen. Zu Beginn des zweiten Drittels, als die Lakers den vierten Treffer suchen, halten sie mit stoischer Ruhe dagegen und schlagen ihrerseits mit der ersten Chance gleich zu.

Doch wieder steht das Team von Jeff Tomlinson, das wieder mit Captain Steve Kellenberger und Patrick Obrist agieren kann, am Ende mit leeren Händen da.

Für Kloten geht es am Samstag im Derby, dem ersten seit viereinhalb Jahren, gegen den ZSC weiter. Vor dem Spiel wird Robin Figuren, der in 166 Partien 212 Skorerpunkte sammelte, verabschiedet.





Gleich 9 NHL-Scouts sitzen in Rapperswil-Jona auf der Tribüne, verfolgen einen weiteren starken Auftritt des 17-jährigen Verteidigertalents. Reinbacher kommt auf fast 21 Minuten Eiszeit. Patrick Obrist

Der Stürmer trifft im 10. Spiel zum ersten Mal in dieser Saison. Sein Schuss wird von Rapperswil-Verteidiger David Aebischer abgelenkt. Es ist das 2:3. Niklas Jensen

Der kanadisch-dänische Lakers-Stürmer hat sich im Training am Donnerstag gravierend am Oberkörper verletzt und wird den St. Gallern länger fehlen.

Eric Faille (hier gegen Emil Djuse) zieht in Rapperswil-Jona einen unglücklichen Abend ein. Foto: Thomas Oswald (freshfocus)

Das Telegramm Infos einblenden SCRJ Lakers – Kloten 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) 5869 Zuschauer. Tore: 10. Marchon (Reinbacher) 0:1. 11. Noreau (Cervenka) 1:1. 18. Schroeder (Noreau, Cervenka/Ausschl. Marchon) 2:1. 20. (19:02) Moy (Cervenka/Ausschl. Meyer) 3:1. 30. Obrist (Randegger) 3:2. 56. Lammer (Djuse) 4:2. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die Lakers, 3 -mal 2 Minuten gegen Kloten. Kloten: Zurkirchen; Randegger, Reinbacher; Capaul, Kindschi; Steiner, Deussen; Kellenberger; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Ang, Faille, Marchon; Meyer, Lindemann, Spiller; Obrist, Ness, Loosli; Bougro. Bermerkungen: Kloten ohne Peltonen, Ekestahl-Jonsson und Schmaltz (alle verletzt), Nodari (krank), Altorfer, Simic und Dostoinov (alle überzählig). 23. Pfostenschuss Eggenberger.

