Der EHC siegt wieder – Kloten setzt sich gegen das Schlusslicht durch Eric Faille führt den Aufsteiger mit seinem 2:1 in Pruntrut zum zweiten Erfolg über Ajoie. Die Zürcher hinterlassen dabei jedoch nicht den besten Eindruck. Dominic Duss

Siegtorschütze Eric Faille lässt sich feiern: Nur 17 Sekunden dauert die Verlängerung gegen Ajoie, da erzielt der Kanadier auf Zuspiel von Landsmann Jonathan Ang (rechts) das 2:1 für Kloten. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Wie im ersten Duell zwischen dem dies- und dem letztjährigen Aufsteiger fällt die Entscheidung nicht in der regulären Spielzeit. Kloten hatte das erste Heimspiel gegen Ajoie 4:3 nach Penaltyschiessen gewonnen. Soweit kommt es diesmal nicht. Nur 17 Sekunden dauert die Verlängerung, ehe Eric Faille den Siegtreffer zum 2:1 erzielt. Topskorer Jonathan Ang überläuft den Jurassier Bakos, legt quer zu seinem kanadischen Landsmann und Goalie Wolf ist chancenlos.

Der Erfolg der Zürcher ist nicht unverdient. Kurz nach dem Ausgleich durch Miro Aaltonen, der viel Raum für einen gezielten Handgelenkschuss hat, kommen sie zu einer Topchance. Doch Harrison Schreiber scheitert an Wolf. Ebenso dann Marc Marchon aus spitzem Winkel und Arttu Ruotsalainen aus guter Position im ersten EHC-Powerplay.Im dritten Abschnitt wird Kloten seiner Favoritenrolle wieder gerecht und lanciert wie im Startdrittel Angriff um Angriff. Ajoie schirmt das eigene Tor aber vorerst gut ab, so auch als Aaltonen keine Minute vor seinem 1:1 an Brannon hängen bleibt.

Unnötige Fehler begangen

Die ersten 20 Minuten verlaufen aus Klotener Sicht vielversprechend, sie sind das bessere Team und kommen dem Führungstreffer näher. Die beste Möglichkeit vergibt Faille in der 8. Minute. Der Siegtorschütze fängt in der Mittelzone die Scheibe ab und stürmt los, kommt jedoch nicht an Wolf vorbei. Diesen prüften zuvor schon Ruotsalainen, Marchon und Meyer mit gefährlichen Abschlüssen.

Stark spielt der EHC, als Marchon eine Strafe kassiert (11.). Ajoie gerät zuerst gar in Bedrängnis und kommt nur zu zwei Torschüssen. Das Heimteam erzeugt kaum Druck, was sich allerdings nach der ersten Pause ändert. Der Tabellenletzte findet den Tritt und legt nach mehreren guten Chancen vor. Hazen verwertet in der 32. Minute einen Abpraller. Kloten wird für sein Nachlassen bestraft, kann sich aber schliesslich steigern.

Telegramm: Infos einblenden Ajoie - Kloten 1:2 n.V. (0:0, 1:0, 0:1) Raiffeisen Arena, Pruntrut. 3373 Zuschauer. Tore: 32. Hazen (Brennan) 1:0. 52. Aaltonen (Nodari) 1:1. 61. (60:17) Faille (Ang) 1:2. Strafen: je 1-mal 2 Minuten. Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Peltonen, Schmaltz; Nodari, Kindschi; Randegger; Schreiber, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Ang; Simic, Lindemann, Buogro; Loosli, Ness, Obrist; Meyer. Bemerkungen: Kloten ohne Steiner (verletzt), Altorfer, Ekestahl-Jonsson, Spiller, Riesen und Dostoinov (alle überzählig).

Am Ende verlassen die Zürcher zwar als Sieger das Eis, ihr Auftritt hinterlässt jedoch nicht den besten Eindruck. Zeitweise schlichen sich grobe Fehler ein, die Ajoie unnötig Auftrieb verliehen. Torhüter Juha Metsola bekundete im Mitteldrittel (26.) Glück, als er den Puck mit der Fanghand sichern wollte, dieser aber nicht darin, sondern knapp neben dem Gehäuse landete. Und offensiv fehlte es Kloten zwischendurch ebenso an Kreativität wie dem Gegner, der nun die neunte Niederlage in Serie verarbeiten muss. Ein Nuller in Pruntrut wäre für den EHC eine Klatsche gewesen.

Weiter geht es für die Zürcher Unterländer am Samstag mit dem zweiten Heimspiel gegen Davos. Der Tabellenfünfte ist deutlich effizienter als das Schlusslicht, da muss der EHC fehlerfreier aufspielen.

