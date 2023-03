EHC trifft wichtigen Personalentscheid – Kloten stellt Gerry Fleming als neuen Headcoach vor Der 55-jährige Kanadier wird Nachfolger von Erfolgstrainer Jeff Tomlinson. Er unterschreibt am Schluefweg für zwei Jahre. Dominic Duss

Steht nächste Saison als Cheftrainer des EHC Kloten an der Bande: Gerry Fleming, der zuletzt die Frankfurter Löwen coachte. Foto: Getty Images

Jeff Tomlinson, der aus gesundheitlichen Gründen abtreten muss, hat als Headcoach einen grossen Verdienst an der ausserordentlichen Saison des EHC Kloten. Es ist aber auch in seinem Interesse, dass der Zürcher Unterländer Club nach vorne schaut. Die Vereinsführung hat für die kommende Saison, in der Tomlinson mit neuen Funktionen ausgestattet wird, nun die definitiven Weichen gestellt. Nachfolger als Headcoach wird der Kanadier Gerry Fleming (55), der einen Zweijahresvertrag unterschrieb.