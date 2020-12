Eishockey: Swiss League – Kloten stürmt an die Tabellenspitze Die Unterländer schiessen gegen Olten vier Tore innert 196 Sekunden und triumphieren 6:0. Philipp Muschg

Schon wieder Tor für Kloten: Dominic Forget lässt sich für sein 5:0 feiern. Bild: Patrick Straub (Freshfocus)

Eine Handvoll Minuten reichte Kloten, um zu demonstrieren, dass die Heimniederlage am Mittwoch gegen Langenthal nur ein Ausrutscher gewesen war. Dass der wahre EHC viel mehr jene Tormaschine ist, die zuvor sechs Siege in Folge gefeiert hatte. 6:0 endete schliesslich ein Match gegen Olten, den das Team von Per Hanberg mit vier Treffern innert 196 Sekunden bereits Anfang des Mitteldrittel entschied. Von Sololäufen (Spiller) zu Traumpässen (Kellenberger auf Obrist) bis zu Distanzschüssen (Figren) war alles dabei.

Match-Telegramm Infos einblenden Kloten – Olten 6:0 (1:0, 5:0, 0:0) Swiss-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Lemelin/Fluri, Betschart/Nater. – Tore: 14. Kellenberger (Füglister) 1:0. 22. (21:09) Spiller (Gähler, Faille) 2:0. 24. (23:06) Obrist (Kellenberger) 3:0. 24. (23:27) Figren (Gähler, Spiller) 4:0. 25. (24:25) Forget (Altorfer) 5:0. 37. Figren (Kindschi/Ausschluss Fuhrer) 6:0. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kloten, 6-mal 2 Minuten gegen Olten. – Kloten: Nyffeler; Stämpfli, Steiner; Bartholet, Gähler; Kindschi, Janett; Back, Seiler; Knellwolf, Kellenberger, Obrist; Spiller, Faille, Figren; Altorfer, Forget, Marchon; Staiger, Füglister, Truttmann. – Olten: Matthys (ab 25. Rytz); Elsener, Maurer; Heughebaert, Lüthi; Rytz, Nater; Weisskopf; Weder, Knelsen, Nunn; Carbis, Chiriaev, Portmann; Schwarzenbach, Fuhrer, Hüsler; Wyss, Rexha, Othmann; Oehen. – Bemerkungen: Kloten ohne Ganz und Simek (überzählig). 23:06 Time-out Olten. 49. Lattenschuss Carbis.