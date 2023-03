Der EHC Kloten begann zwar so, wie er das so häufig auswärts in dieser Saison tat: Abwarten, den Gegner drücken lassen und dann per Konter oder Powerplay-Tor in Führung gehen. Routsalainen erzielte in doppelter Überzahl in der 12. Minute das 1:0 für die Zürcher.

Der SCB liess sich davon aber nicht beirren, glich kurz vor Ende des Startdrittels durch Ennis zum 1:1 aus. Über das ganze Spiel gesehen war der SCB besser und aggressiver. Vor allem mit seinem guten Forechecking machte er Kloten das Leben schwer. Das in dieser Saison oft gesehene starke Transition-Spiel der Zürcher konnte so fast komplett unterbunden werden.

Je länger, desto mehr erarbeitete sich Bern auch ein Chancenplus und kam am Ende zu einem klaren 5:1-Sieg. Es trafen Kahun, Moser, Sceviour und Scherwey. Der SCB überzeugte auch im Powerplay, nützte drei von fünf Chancen aus. Der selten eingesetzt 2. PP-Block der Berner traf sogar zwei Mal. Kloten hingegen blieb in Überzahl seinem guten Ruf schuldig. Bei 5-gegen-4 konnten die Zürcher viel zu wenig Chancen kreieren.

In Kürze folgt auf dieser Homepage ein ausführlicher Matchbericht zum SC Bern respektive zum EHC Kloten.

Das war der Liveticker. Weiter geht es am Donnerstag in Kloten mit Spiel 2.