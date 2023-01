EHC Kloten braucht neuen Trainer – Die Gesundheit zwingt ihn, seinen Traumjob aufzugeben Jeff Tomlinson entscheidet sich, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen per Ende Saison abzugeben. Der Kanadier bleibt dem Aufsteiger aber in anderer – noch nicht definierter – Funktion erhalten. Dominic Duss

Steht nur noch bis Saisonende als Headcoach in Kloten an der Bande: Nun muss der EHC Kloten einen Nachfolger für Jeff Tomlinson finden. Foto: Patrick Straub (freshfocus)

Nun ist es doch schneller als erwartet gegangen. «Wir haben keine Eile», sagte Jeff Tomlinson am Sonntagabend nach Klotens Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron (2:3 n.V.) auf seine Zukunft angesprochen. Es war gemunkelt worden, dass der Erfolgscoach per Saisonende kürzer treten könnte. Er wolle nicht darüber reden, sondern sich auf seinen Job fokussieren und diesen zu Ende bringen, fügte der Kanadier an.