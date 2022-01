Faktencheck zur SRF-«Arena» – KMU oder Grosskonzerne – wem hilft die Teil-Abschaffung der Stempelsteuer? Laut den Befürwortern profitiert die ganze Wirtschaft von einer Abschaffung der Emissionsabgabe. Die Gegner warnen vor Steuerprivilegien. Vier ​​Aussagen aus der Abstimmungs-«Arena» auf dem Prüfstand. Philipp Felber-Eisele Yannick Wiget

Verspricht sich von der Abschaffung Vorteile für den Standort Schweiz: Finanzminister Ueli Maurer in der «Arena». Foto: Screenshot SRF

Es gibt in der Schweiz drei Stempelabgaben, eine davon soll nun gestrichen werden: die Emissionsabgabe. Sie wird fällig, wenn eine Firma zusätzliches Eigenkapital beschafft, zum Beispiel weil sie investieren will. Dann muss sie 1 Prozent des aufgenommenen Kapitals als Steuer zahlen. Pro Jahr nimmt der Bund so durchschnittlich etwa 250 Millionen Franken ein.

Für den Ausfall dieser Einnahmen müsse die Bevölkerung geradestehen, warnen die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage, über die wir am 13. Februar abstimmen. Zudem würden laut der SP, den Grünen und dem Gewerkschaftsbund vor allem Grosskonzerne von der Abschaffung profitieren.