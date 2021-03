Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Knacken Sie das Kaninchen-Rätsel? Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für schlaue Köpfe. Joachim Laukenmann

Ein Burgunder-Kaninchen putzt sich. Foto: Jürg Spori

In der Folge 224 des Zahlendrehers geht es in einer Aufgabe um Kaninchen in Käfigen. Die andere handelt von Zahlen in einer Tabelle. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Das Kaninchen-Rätsel

Gabi kauft 13 Kaninchen mit einem Gewicht von 1kg, 2kg, 3kg, . . . , 13kg. Ein Kaninchen entkommt sofort. Die verbleibenden Kaninchen setzt Gabi in vier Käfige, und zwar so, dass das Gesamtgewicht in jedem Käfig gleich gross ist und in jedem Käfig drei Kaninchen sitzen.

Das 1-Kilogramm-Kaninchen ist im ersten Käfig, das 3-Kilogramm-Kaninchen ist im zweiten Käfig, und das 11-Kilogramm-Kaninchen ist im dritten Käfig.

Man finde die Gewichte aller drei Kaninchen im vierten Käfig.

Zahlen in Tabelle

Platziere 29 Siebener und 13 Fünfer in den Zellen einer 6x7-Tabelle, und zwar so, dass die Zahlensumme in allen Spalten ausser einer gleich ist und die Zahlensumme in allen Zeilen ausser einer gleich ist.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Lösungen finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von den Lösungen ab.