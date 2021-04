Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Knacken Sie das Pralinés-Rätsel? Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

In der Folge 225 des Zahlendrehers geht es in einer Aufgabe um die Verteilung von Pralinés. Die andere handelt von fahrenden Aufzügen. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln.

Das Pralinés-Rätsel

Im Land der Chancengleichheit enthalten alle Pralinés-Schachteln die gleiche Anzahl an Pralinés. Jeder der 18 Einwohner dieses Landes, die Gäste zu ihrer Geburtstagsfeier einladen, kauft eine solche Schachtel. Während der Party bekommt jeder Gast und auch der Partyveranstalter gleich viele Pralinés.

In einem Jahr hat ein Bewohner 39 Pralinés an allen Partys gegessen, zwei assen je 25, vier assen je 84, weitere vier hatten 95 Pralinés, und weitere sieben hatten 65 Pralinés bekommen. Die grösste Anzahl von Gästen wurde an Peters Geburtstagsparty eingeladen.

Wie viele Besucher hatte Peter bei seiner Geburtstagsparty?

Die Aufzüge

Zwei Aufzüge fahren mit der gleichen Geschwindigkeit aus dem 95. Stock eines Bürohochhauses nach unten. Der zweite Aufzug startet 45 Sekunden nach dem ersten. Auf jeder Etage, deren Nummer durch 2 oder 3 teilbar ist, befindet sich ein Mitarbeiter. Die anderen Etagen sind leer. Alle Mitarbeiter sollen sich mit dem Aufzug in den ersten Stock begeben. Der Aufzug, der zuerst beim Mitarbeiter ankommt, hält für 10 Sekunden an, um ihn abzuholen (der andere Aufzug fährt vorbei).

Welcher Aufzug erreicht die erste Etage zuerst?

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

