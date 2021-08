Überraschender Abgang – Knall bei Pictet: Boris Collardi verlässt die Genfer Privatbank Der Spitzenbanker verlässt die Bank nach nicht einmal vier Jahren. Die Finanzmarktaufsicht hat ihn zu Beginn des Jahres gerügt. Jorgos Brouzos , Holger Alich

Tritt bei Pictet ab: Boris Collardi, Ex-Chef der Bank Bär Foto: Dominique Meienberg

Die Genfer Privatbank Pictet teilt mit, dass Teilhaber Boris Collardi das Unternehmen verlässt. Nach «sorgfältiger Überlegung und in Absprache mit dem Teilhabergremium» habe sich Collardi entschieden, von seiner Funktion als Teilhaber zurückzutreten und Pictet per 1. September 2021 zu verlassen, so die Bank in einer Mitteilung. Wie im Juni angekündigt, werden Elif Aktuğ und François Pictet nach Zustimmung der Aufsichtsbehörde zum gleichen Datum in das Teilhabergremium aufgenommen.

Zu Beginn des Jahres erhielt Collardi eine Rüge der Finanzmarktaufsicht Finma. Sie steht im Zusammenhang mit der Untersuchung zu mutmasslichen Korruptionsfällen rund um den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA und die fehlenden Kontrollen bei Collardis Ex-Arbeitgeberin Julius Bär.

Ein Pictet-Sprecher betont, dass Collardis Abgang aus eigenem Wunsch erfolge, er sei nicht von den anderen Teilhabern heraus gedrängt worden. Warum genau Collardi so plötzlich geht, dazu machte der Sprecher keine weiteren Angaben.

Der geschäftsführende Pictet-Partner, Renaud de Planta, fand lobende Worte für Collardis Arbeit. «Wir sind dankbar für den bedeutenden Beitrag, den Boris Collardi in seinen Jahren bei Pictet für den Erfolg der Gruppe geleistet hat. Er wird uns fehlen, und wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.»

