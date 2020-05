Neuer Elefant im Kinderzoo – Der neue Bulle ist in Rapperswil eingetroffen Zuwachs im Elefantenpark Himmapan in Knies Kinderzoo: Anfang Woche startete Zuchtbulle Mekong in Holland seine Reise, am Dienstag trafer in Rapperswil ein. Conradin Knabenhans

Mekong ist im Elefantenpark Himmapan eingetroffen. PD

Die Vorfreude in Knies Kinderzoo in Rapperswil ist gross. Bald soll Elefantenbulle Mekong für Nachwuchs sorgen. Der Elefantenbulle kommt aus dem Wildlands Zoo in den Niederlanden und soll Bulle Thisiam unterstützen, der sich bisher in Sachen Fortpflanzung nicht richtig zu den Weibchen traute.