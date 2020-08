Jungtier im Zoo Zürich – Koala-Weibchen Pippa erwartet erstmals Nachwuchs Schon im Herbst soll das Koala-Baby den Kopf aus dem Beutel strecken. Doch es droht Gefahr – unter anderem durch ein Virus.

Der Nachwuchs ist noch unsichtbar: Koalaweibchen Pippa trägt ein vier Monate altes Jungtier im Beutel. Foto: Zoo Zürich

Die Koalas in der Australienanlage des Zoos Zürich erwarten ihren ersten Nachwuchs. Das rund vier Monate alte Jungtier befinde sich derzeit noch gut versteckt im Beutel von Koalaweibchen Pippa, heisst es in der Mitteilung des Zoos. Die Joey genannten Babys strecken erst im Alter von etwa fünf bis sechs Monaten zum ersten Mal den Kopf aus dem Beutel, davor schaue manchmal ein Füsschen heraus. Erste Hinweise auf das wachsende Jungtier blieben den Zoobesucherinnen und Zoobesuchern trotzdem nicht vorenthalten – der Bauch von Pippa wachse nun stetig, schreibt der Zoo.

Doch bis zur Geburt des ersten Koalas im Zoo Zürich lauern noch Gefahren. So hat Maisy, das andere Koalaweibchen im Zoo, ihr Jungtier kürzlich in einem frühen Stadium verloren. Schwierigkeiten könnte Pippas mangelnde Erfahrung als Mutter machen. So könnte sie laut Zoo das Junge verwerfen oder ihm zu wenig Milch bieten.

Gefährliches Virus

Zudem droht eine fatale Erkrankung: Wie Maisy und fast alle wilden Koalas trägt Pippa das sogenannte Koala-Retrovirus in sich. Ein bestimmter Typus dieses Virus hat sich im Erbgut der Koalas eingenistet. Gefährlich wird das Virus dann, wenn es sich massenhaft zu vermehren beginnt. Dann schwächt es das Immunsystem, und es kommt zu Folgeerkrankungen. Die beiden Koalamännchen des Zoos Zürich, Mikey und Milo, starben im Dezember 2019 und im März 2020 beide an den Folgen eines solchen Schubs. Derzeit kann das Retrovirus nicht geheilt werden.

Der Zoo gibt sich aber hoffnungsfroh: Aktuell gehe es Pippa bestens, und die Zeichen stünden gut, dass im September oder Oktober erstmals im Zoo Zürich ein Joey aus dem Beutel seiner Mutter schaut.

hwe