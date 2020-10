Nachwuchs im Zoo Zürich – Koalababy durch Virus bedroht Am Mittwoch sah ein Tierpfleger das Koalababy im Zoo Zürich zum ersten Mal. Es ist sechs Monate alt und bei guter Gesundheit. Doch es lauert eine versteckte Gefahr.

Der kleine Joey – das Koalababy – im Beutel seiner Mutter. Foto: Zoo Zürich

Das Bild zeigt winzige, müde Koalaaugen und kleine, zerknautschte Koalaohren. Sie gucken aus dem Beutel der Koalamutter. Am Mittwoch sah ein Tierpfleger im Zoo Zürich zum ersten Mal das Köpfchen des Nachwuchses. Sofort zückte er sein Mobiltelefon und schoss ein Foto. Und dann schickte man das Foto an die Presse.

Das Jungtier ist etwa sechs Monate alt. Solche Jungtiere nennt man Joey. Das Geschlecht kennt man noch nicht, und bis es so weit ist, bleibt es ein Joey. Noch lebt es ausschliesslich im Beutel seiner Mutter. Die Mutter ist bald drei Jahre alt und heisst Pippa. Sie lebt in der «Australienanlage». Auch ihre Koalafreundin Maisy wohnt hier. Zusammen waren sie im Juli 2019 von Sidney, Australien, nach Zürich transportiert worden. Maisy ist ein paar Monate älter als Pippa. In der Australienanlage leben auch Kängurus und Riesenwarane und Emus zwischen Bäumen und Büschen und trockener roter Erde (früher war dort die «Afrikaanlage» des Zoos, aber das Klima wurde verändert).