Kolumne von Markus Somm - König Trump. Wer bringt ihn um?

Zwei ehemalige Politiker im Gespräch: Der Amerikaner Donald Trump (l.) zu Gast beim Briten Nigel Farage. Foto: GBNews, Youtube

Man hat in letzter Zeit wenig von ihm gehört, deshalb fiel es sofort auf, als Donald Trump diese Woche in einem Interview mit Nigel Farage auftrat; dieser allein, ein ehemaliger Politiker auch er, wäre News genug gewesen, doch Trump sorgt allemal für die noch grössere Sensation – wenn auch, und das war aufschlussreich, Trump irgendwie müde, wenn nicht alt wirkte. Das ist relevant.

Denn es gibt kaum eine Frage, die Amerika mehr beschäftigt als diese: Kommt er wieder oder nicht? Will Trump 2024 noch einmal Präsident werden? Die einen, die Demokraten, sprechen das nicht so offen aus, und sie wissen auch nicht, ob sie eine erneute Kandidatur erhoffen oder eher befürchten sollten. Nach wie vor haben sie Angst vor dem wohl besten und brutalsten Wahlkämpfer der Gegenwart. Zugleich ahnen sie, dass Trump ihnen das Siegen erleichtert, weil er dermassen verhasst ist auf ihrer Seite, dass die demokratischen Wähler alles wählen, was ihnen angeboten wird, solange es nicht Trump ist. Diesem Naturgesetz verdankte schliesslich Joe Biden, ein noch älterer Mann, die Wahl ins Weisse Haus.