Geisterschwingfest auf dem Brünig – König Wenger lässt die Muskeln spielen Kilian Wenger krönt die starke Leistung der Berner mit seinem 22. Kranzfestsieg. Derweil ziehen die ersatzgeschwächten Innerschweizer eine böse Schlappe ein. Marco Oppliger

Den Freund aufs Kreuz gelegt: Kilian Wenger und Ruedi Roschi kennen sich seit Kindheitstagen. Doch der Schwingerkönig von 2010 liess keine Gnade walten.

Foto: Christian Pfander

Auf den Regen folgen die Nebelschwaden, die langsam die Hänge hinaufziehen. Und das passt irgendwie ganz gut zum Geschehen auf der Passhöhe zwischen den Kantonen Bern und Obwalden.

128 Jahre gibt es den Brünigschwinget bereits, das eine oder andere Mal wurde er abgesagt, etwa 1920 wegen der Maul- und Klauenseuche oder 1940 wegen der Generalmobilmachung. Dass die Schwinger in dieser prächtigen Naturarena aber vor leeren Rängen antreten müssen, das ist ein Novum. Und obwohl man sich längst an Wettkämpfe ohne Publikum gewöhnt hat – ein Geisterschwingfest auf dem Brünig, das ist surreal. Denn hier oben sind die Zuschauer näher am Sägemehl dran als irgendwo sonst. Die steilen Ränge, verbunden mit der Rivalität zwischen Bernern und Innerschweizern, sorgen für einen einzigartigen Hexenkessel.