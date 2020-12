Fribourg mit Vorteilen

Die Westschweizer erwischen den besseren Start und kommen zu einigen Torchancen. Langnau tut sich in den Startminuten hingegen schwer mit der Offensive und muss vor allem verteidigen. Dann aber nimmt Fribourg eine Strafe, die Langnauer zeigen sich eiskalt und nutzen die Überzahl umgehend aus. Nach dem Treffer aber sind wieder die Fribourger am Drücker. Neukom muss für vier Minuten auf die Strafbank. Rossi trifft für die Drachen im Powerplay. In den Schlussminuten des ersten Drittels geraten die Emmentaler unter Druck und müssen einige Möglichkeiten hinnehmen, halten aber bis zum Pausenpfiff dicht.