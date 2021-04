Schach-Problemteil – Können Sie diese Denkaufgabe lösen? Der im «Tages-Anzeiger» traditionelle Schach-Problemteil feiert seine digitale Wiederauferstehung. Viel Spass beim Grübeln.

Problem Nr. 4808

Allard P. Eerkes (Niederlande)

«Lippische Landeszeitung» 1952

2. Preis

Weiss zieht und setzt in 3 Zügen matt.

Zwei analoge Varianten zeichnen dieses Problem aus. Die weisse Batterie spielt dabei die entscheidende Rolle.

Lösung Nr. 4807

Andreas Schönholzer (Schweiz)

«Tages-Anzeiger» 1972

Matt in 2 Zügen

Geschickt meisterte der bekannte Schweizer Komponist einen ambitionierten, schwierig umzusetzenden Vorwurf: Weiss zwingt Schwarz zu drei doppelten Blockschäden, die allesamt differenziert genutzt werden.

1. Sf4! droht 2. Txd5 matt

1. … Txf4 2. De7 matt

1. … Sxf4 2. Dxg7 matt

1. … Txd6 2. Df5 matt

1. … Sxd6 2. Te7 matt!

1. … Ld4 2. Sd3 matt!

1. … d4 2. Te2 matt

Kommentare: Als Abwehr der Matt-Drohung muss sich Schwarz (je 2x auf 3 schwarzen Feldern um den König) ein Feld verstellen. Dies kann Weiss mit 6 verschiedenen, schönen Matt-Zügen ausnutzen. (M.P. in H.) Nach dem Springerschlüsselzug eröffnen sich schöne Mattstellungen. (C.N. in H.) Chaque parade prend une case de fuite au roi noir! Tout cela est réglé comme un mouvement d’horlogerie. (F.G. in G.) Nach dem hübschen weissen Schlüsselzug verteidigt sich Schwarz je zweimal auf f4, d4 und d6, worauf Weiss jedes Mal ein verschiedenes Matt zur Verfügung steht! (M.R. in B.) Mattzügen-Bouquet als strahlender Strauss Weihnachtssterne: eine grossartige Konstruktion! (R.G. in G.) Nach dem eleganten zweifachen Opferschlüssel folgen wunderschöne, paarweise analoge Block nutzende Mattbilder. Herzliche Glückwünsche dem Autor! (S.B. in V.) Ein schöner Abschluss mit dem Problem von Andreas. Vielen Dank und auch dir alles Gute für 2021 (B.W. in M.) Der Se6 stört und muss Lc8 freistellen. Alle weissen Figuren sind nötig. (J.M. in B.)

Der Problemteil erscheint ab jetzt jeden Samstag auf tagesanzeiger.ch.

Lösung an Klaus Köchli

Fontana 1, 6535 Roveredo

Tel. 079 519 58 64

E-Mail: k.koechli@bluewin.ch

