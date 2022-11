Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Können Sie mit der sprachlichen Axt umgehen? Ein neuer Dudenband versammelt ältere und jüngere Redensarten rund ums Handwerk. Kann Ihnen da jemand am Zeug flicken? Alexandra Kedves

«Der Holzfäller» von Ferdinand Hodler lässt die Axt im Walde sausen. Quelle: www.kunstmuseumluzern.ch

Den Spruch «Die Axt im Haus erspart den Zimmermann» haben wohl viele noch im Kopf aus Schulzeiten oder vom Besuch einer konventionellen «Wilhelm Tell»-Inszenierung getreu nach Friedrich Schiller. «Sich benehmen wie die Axt im Walde» ist gleichfalls eine gängige Wendung, egal, ob über das Chaos gesprochen wird, das Partygängerinnen und Partygänger in öffentlichen Toiletten angerichtet haben, oder ob etwa die «Süddeutsche Zeitung» darüber schreibt, wie Viktor Orban, der sich benehme wie die Axt im Wald, die Menschenrechte abgeholzt habe.

Das grosse Abc – unser Sprachquiz: Wortschatz, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln, Sprachjargons und vieles mehr – jede Woche in spielerischer Form abgehandelt.

Aber auch «die Axt an die Wurzel legen» oder gegebenenfalls «die Axt an etwas anlegen» hat sich bis heute gehalten als Formulierung dafür, die Ursache eines Umstands anzugehen oder auch etwas von Grund auf zu zerstören. Der Lust an robusten und auch an jüngeren Handwerksredensarten lässt nun ein neuer Duden-Band freien Lauf (Rolf-Bernhard Essig: «Pünktlich wie die Maurer»).

Für unser neues Quiz haben wir von dort und anderswo verschiedene Handwerksredensarten und -begrifflichkeiten herausgesucht, und wir nehmen zudem weitere traditionelle Wendungen unter die Lupe («unter die Lupe nehmen»). Viel Spass!

