Pflegepersonal und Ä rzte auf der Intensivstation im Spital Moncucco in Lugano. Foto: Valeriano Di Domenico

Über 200 Todesanzeigen von Corona-Opfern haben wir beim Tamedia-Recherchedesk in den letzten zwei Wochen gesammelt. Mit mehr als einem Dutzend der Hinterbliebenen haben wir gesprochen. Die Erfahrung war erschütternd.

Zuweilen kamen wir uns vor wie auf einem anderen Planeten. Während Politikerinnen und Touristiker öffentlich über Gondel-Belegungen in Skigebieten stritten, erzählten uns diese Menschen, wie sie sich am Telefon von ihren Liebsten für immer verabschieden mussten. Wie der Arzt den Hörer zu einem Sterbenden hinhielt, der längst intubiert im Koma lag und die Worte gar nicht mehr hörte. Eine Frau schildert, dass ihr 66-jähriger Vater nicht mehr ins Spital kam, weil seine Symptome nicht stark genug schienen. Die Klinik war an der Kapazitätsgrenze. Kurz darauf starb er.