Kampf gegen den Klimawandel - Könnten ausgerechnet Vulkane die Gletscher retten?

Gletscher in den Tropen verschwinden rasch Infos einblenden

Gletschereis auf tropischen Berggipfeln hat sich über die letzten Jahrzehnte stark zurückgezogen, berichten Forscher im Fachmagazin «Global and Planetary Change». Sie verglichen die Veränderungen in der Gletscherfläche in vier Regionen: am Kilimanjaro in Tansania, in den peruanischen und bolivianischen Anden, auf dem tibetischen Plateau und in Teilen des Himalaya sowie den Eisfeldern in der Region Papua, Indonesien.

Für ihre Studie haben sie Satellitenbilder mit Daten von Eisbohrkernen kombiniert. Ein Gletscher nahe des Puncak Jaya in Papua schrumpfte demnach zwischen 1980 und 2018 um rund 93 Prozent. Der Kilimanjaro in Tansania büsste zwischen 1986 und 2017 rund 71 Prozent seiner Gletscherfläche ein. Die Entwicklung hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die Bevölkerung, die in der Nähe dieser tropischen Gletscher lebt. (jol)