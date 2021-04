Gewinnen Sie 50 x 4 Tickets – Körperwelten Die neue Ausstellung: Am Puls der Zeit

Über 50 Millionen Menschen weltweit hat die Körperwelten Ausstellung schon begeistert. Nun kommt sie zurück nach Zürich. Vom 7. Mai bis 15. August präsentieren Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals in der Schweiz ihre neue Ausstellung: Körperwelten – Am Puls der Zeit. Die aktuelle Schau ermöglicht einen umfassenden Einblick in die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers, erläutert leicht verständlich Körper- und Organfunktionen sowie häufige zivilisationsbedingte Erkrankungen und ihre Entstehung. Sie zeigt den menschlichen Körper in vielen Facetten, seine Verwundbarkeit, aber auch sein Potenzial angesichts der zahlreichen Herausforderungen, die er im 21. Jahrhundert zu bewältigen hat.

Die SonntagsZeitung verlost 50 x 4 Tickets für die Ausstellung «Körperwelten» für ein Datum nach Wahl.

Dr. Gunther von Hagens und Dr. Angelina Whalley leisten mit ihrer Körperwelten Ausstellung umfassende präventive medizinische Aufklärung. Die Kombination der vielfältigen Leidenschaften beider Mediziner haben eine einzigartige Ausstellung entstehen lassen, die uns alle zum Nachdenken und zur eingehenden Beschäftigung mit dem menschlichen Körper einlädt. Körperwelten – Am Puls der Zeit fordert den Besucher auf, die dauerhafte Reizüberflutung des modernen Lebens und ihre langfristigen Auswirkungen auf unsere körperliche und geistige Gesundheit kritisch zu hinterfragen. Über Erläuterungen zu Ernährung, Bewegung und Stärkung des Immunsystems hinaus will die Ausstellung zeigen, wie ein glückliches, gesundes und langes Leben in der heutigen Zeit gelingen kann.

