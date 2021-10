Joe Bidens Klimaziele – Kohle-Joe bremst Klima-Joe Der US-Präsident hat einen ambitionierten Plan vorgelegt. Das Herzstück ist jedoch bereits gescheitert – am Widerstand des eigensinnigen demokratischen Senators Joe Manchin. Fabian Fellmann aus Washington

Ständig auf den Titelseiten, weil er ein gnadenloses Powerplay gegen die eigene Partei betreibt: der demokratische Senator Joe Manchin, ein Interessenvertreter der Kohleindustrie. Foto: Kevin Dietsch (Getty Images/AFP)

JoeJoe nennt der US-Präsident seinen Namensvetter, den Senator Joe Manchin aus West Virginia. Die kumpelhafte Pläsanterie täuscht nicht darüber hinweg, dass die beiden Joes in diesen Tagen öfter über Kreuz liegen, als es dem Präsidenten lieb sein kann.

Manchin ist in den vergangenen Wochen zu einem der mächtigsten demokratischen Senatoren aufgestiegen. Am Sonntag frühstückte er mit Biden in dessen Haus in Wilmington, am Montag und Dienstag eilte er im Capitol von Sitzung zu Sitzung mit verschiedenen Demokraten, fast täglich steht sein Name auf den Frontseiten der Zeitungen.