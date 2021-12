Sorgen um Thwaites in der Antarktis – Kollabiert der Gletscher, steigt der Meeresspiegel um 65 Zentimeter Glaziologen haben Risse in der Eisplatte beobachtet, die wie ein Korken vor der Mündung des riesigen Thwaites-Gletschers in der Antarktis sitzt. Binnen fünf Jahren könnte sie zerbersten. Angelika Jung-Hüttl

Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis verliert an Stabilität. Sollte er kollabieren, steigt der Meeresspiegel massiv. Foto: Nasa (AFP)