Nach Wien-Attentat – Winterthurer «Kollegen» von Wien-Attentäter müssen in U-Haft Die Staatsanwaltschaft und die Winterthurer Jugendanwaltschaft beantragen die Massnahme am Donnerstagnachmittag. Mirko Plüss

Die zwei Verhafteten kommen nicht so schnell wieder frei: Blick in die Zelle eines Untersuchungsgefängnisses im Kanton Zürich. Archivfoto: Urs Jaudas

Zwei Schweizer wurden am Dienstag verhaftet, weil sie in Kontakt gestanden waren mit dem Attentäter von Wien. Nun beantragen die Ermittlungsbehörden in beiden Fällen Untersuchungs-Haft.

Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft ist für den 24-jährigen zuständig, die Winterthurer Jugendanwaltschaft für den 18-Jährigen.

Die Jugendanwaltschaft schreibt auf Anfrage dieser Zeitung: «Ziel ist es, zu ermitteln, inwieweit der 18-Jährige in Kontakt zu dem Attentäter in Wien gestanden ist. Es gilt die Unschuldsvermutung.»

Zugriff im Grüzefeldquartier

Die Spezialeinheit EG Diamant der Kantonspolizei Zürich hatte am Dienstagnachmittag in Winterthur zugeschlagen. Anwohner konnten das Polizei-Grossaufgebot im Grüzefeldquartier beobachten.