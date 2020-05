Kolumne von Julia Weber – Kollektives Handeln Der 1. Mai war dieses Jahr anders, auch für unsere Autorin. Sie denkt deshalb diese Woche nach über Enge und Extreme. Meinung Julia Weber

Es ist der 1. Mai, und ich bin nicht in Zürichs Strassen, nicht auf dem Helvetiaplatz, keine Reden, kein Samosa auf dem Kasernenareal, keine Pfandflaschen sammelnde Kinderschar, keine Gummischrot-Geräusche in der Seitenstrasse. Vielmehr entsteht in mir beim Gedanken, mich zwischen vielen Menschen zu bewegen, ein Gefühl der Enge, als stünde ich in mir drinnen im Hochsommer in einer Strassenbahn der Linie 3 im Feierabendverkehr.