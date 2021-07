Britin in Australien auf Abwegen – Kolumnistin prahlt mit Corona-Verstoss – und muss Land verlassen Australien hat der rechtsgerichteten Kolumnistin Katie Hopkins wegen eines mutmasslichen Verstosses gegen die Corona-Regeln ihr Visum entzogen.

Nicht mehr willkommen in Australien: Katie Hopkins. Foto: Nathan Strange (Keystone)

Hopkins hatte laut Berichten auf Instagram damit geprahlt, sie öffne Essenslieferanten die Tür zu ihrem Hotelzimmer ohne Maske. Hopkins war für die Teilnahme an einer Reality-TV-Show nach Sydney geflogen. Für die meisten Einreisenden gelten in Australien strenge Corona-Beschränkungen: Sie müssen 14 Tage in Quarantäne.

«Sie ist eindeutig niemand, den wir auch nur eine Sekunde länger im Land behalten wollen als wir müssen», sagte die australische Innenministerin Karen Andrews dem öffentlich-rechtlichen Sender ABC. Dass Hopkins sich damit gebrüstet habe, die Quarantäne zu brechen, sei «entsetzlich». «Es war ein Schlag ins Gesicht all jener Australier, die sich derzeit im Lockdown befinden.»

Um die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus einzudämmen, wurde in Australien für rund zwölf Millionen Menschen ein Lockdown verhängt. Canberra hat zudem die Zahl der Einreisen begrenzt. Zehntausende Australier sitzen deshalb im Ausland fest.

Die britische Kolumnistin Hopkins ist seit langem umstritten. Sie vertritt häufig rassistische sowie islam- und migrationsfeindliche Ansichten und spricht sich regelmässig gegen Corona-Beschränkungen aus.

SDA

