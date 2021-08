Angst vor der Delta-Variante – Kommen die Spitäler bald wieder an den Anschlag? Die Fallzahlen steigen, die Hospitalisationen von Covid-Patienten nehmen zu. Die Spitäler allerdings geben sich viel gelassener als die Taskforce des Bundes. Gregor Poletti

Intensivpflegeplätze sollen ausgebaut werden: Corona-Station des Spitals Bülach ZH.

Foto: Leo Wyden



Die Corona-Taskforce warnt in ihrem jüngsten Update eindringlich vor einer erneuten massiven Beeinträchtigung des Gesundheitssystems: Wenn sich mehr als 50 Prozent der momentan Nicht-Immunen in weniger als drei Monaten anstecken würden, dann wäre mit einer grösseren Belastung zu rechnen als letzten Herbst. Damals kamen viele Intensivstationen an den Anschlag.

Einer der Hauptgründe für die Zunahme von Hospitalisationen ist laut der Taskforce die aggressive, derzeit nahezu flächendeckend dominierende Delta-Variante: Das Risiko, auf einer Intensivstation zu landen, sei bis zu 100 Prozent erhöht gegenüber den 2020 zirkulierenden Viren. Und auf den Intensivstationen seien als erstes Kapazitätsengpässe zu erwarten, warnt die Taskforce.