Steigende Fallzahlen

Die in den letzten Tagen steigenden Fallzahlen beunruhigen die Ämter in der Schweiz. Die neusten Meldungen von Corona-Hotspots in Graubünden und Spreitenbach verschärfen die Lage zusätzlich. (Lesen Sie dazu: Party-Gänger kehren mit Virus aus Serbien zurück).