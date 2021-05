Sweet Home: Regale, Sideboards und Tische – Kommen Sie mit auf den Holzweg Diese zehn Beispiele zeigen, wie gut edle Holzmöbel der Wohnung tun. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Gut in Form

Elegan t : Leichte , formschöne Möbel , harmonisch kombiniert. Foto über: @carolineswallsart

Holzmöbel, die keine Farbe zeigen, sondern ihr Material – egal, ob Buche, Eiche, Nussbaum, Esche oder Birke – natürlich zur Geltung kommen lassen, sind mitnichten bloss rustikal. Im Gegenteil: Viele zeigen elegante Formen, nicht selten vom Midcentury-Design inspiriert. Sie können gut untereinander kombiniert werden, denn man richtet sich auch mit Holzmöbeln schon lange nicht mehr programmmässig, sondern individuell ein. Im Wohnzimmer der australischen Künstlerin Caroline Walls etwa werden unterschiedliche, aber formal verwandte Möbel mit Weiss und Schwarz kombiniert und strahlen viel Eleganz aus.

2 — Ruhe auf der ganzen Linie

Ruhepol: Ein schlichtes Sideboard bringt Ruhe in einen Raum . Foto über: Coco Kelley

Ein Möbelstück, das stilvoll Holz in die Wohnung bringt, ist das Sideboard. Je länger und schlichter es ist, umso mehr Ruhe strahlt es aus. Sehr schön sind auch tiefe Sideboards. Sie wirken eleganter als die typischen Fifties-Modelle. Viele haben Angst, dass sich verschiedene Holzarten nicht gut verstehen. Dieses Beispiel zeigt aber sehr schön, dass man ruhig Holz auf Holzböden stellen kann, ohne dass sich dabei die verschiedenen Holz- und Verarbeitungsarten gegenseitig ausspielen.

3 — Ganz schön praktisch

Angebaut: Tiefe Holzregale, wie sie in der Midce n tury-Arch i tek t ur zu finden waren . Foto über: SF Girl

Nicht nur Holzmöbel, sondern auch Holzausbauten im Innenbereich haben sich in der typischen Midcentury-Architektur durchgesetzt. Oft wurden in Häusern und Wohnungen gleich Regale und Schränke mit eingebaut. Das kann man nachahmen, sich Regale auf Mass herstellen lassen und diese so planen, dass sie den Raum unterstützen. Sehr gut geht das mit solch tiefen Regalen, die sich unterhalb von Fenstern ausdehnen.

4 — Midcentury-Charme

Handwerkskunst: Möbel und Wohnaccessoires, bei denen das Material schön zur Geltung komm t . Foto über: Avenue Lifestyle

Eine Midcentury-Anmutung zeigt auch dieses Wohnzimmer. Und zwar wird hier mit einer eleganten Rustikalität gespielt. Leichtes und Schweres findet harmonisch zusammen und jedes einzelne Stück – egal, ob Möbel oder Wohnaccessoire – ist auserlesen und formvollendet. Dabei spielen alle Materialien eine wichtige Rolle, nicht nur das dominierende Holz. Die Stühle sind mit Leder bespannt, der Couchtisch hat eine grosse Marmorplatte und die schönen Objekte auf dem Sideboard sind aus Keramik, Holz oder Metall.

5 — Rundum schön

Tischrunde: Runde Tische funktionieren gut auch auf kleinem Raum. Foto über: Coco Lapine Design

Denkt man an einen typischen Holztisch, ist dieser meist rustikal und ländlich anmutend. Entscheiden Sie sich aber auch für andere Stile. Dieser runde Tisch mit den vier schlichten Stühlen gibt eine sehr entspannte, kleine Tischrunde ab.

6 — Solide und super

Bibliothek: Schlichte Holzregale bieten den Büchern in diesem Schlafzimmer ein schönes Zuhause. Foto über: The Modern House

Ein weiteres wichtiges Thema sind Holzregale. Oft macht man sich grosse Gedanken, welches der vielen coolen, angesagten Regalsysteme man bloss wählen soll. Schlichte Holzregale aber sind das, was gute Regale immer sein sollten: solide und schöne Träger für die Dinge, die man darauf verstauen möchte. Dieses kleine Schlafzimmer wird umarmt von Bücherregalen und wirkt so wie eine gemütliche, persönliche Oase.

7 — Wunderschrank

Stapelbar: Vitrinenboxen, die einzeln oder zusammen wunderbar wirken. Foto: Ferm Living

Ein besonders interessantes und vielseitiges Möbelstück ist in der neuen Kollektion von Ferm Living zu finden. Es handelt sich um eine stapelbare Glasbox mit Bucheneinfassung. Diese kann man einzeln, turmartig oder auch als grösseres Vitrinenmöbel einsetzen. Die Boxen strahlen Wärme und Eleganz aus und bieten wunderschönen Ausstellungs- und Stauraum für Dinge, die man besonders liebt.

8 — Stück für Stück zum Glück

Starke Stücke: Edle Holzmöbel aus der deutschen Manufaktur e15 .

Spannende neue und bekannte Möbelstücke vom deutschen Einrichtungsunternehmen e15 finden Sie hier auf diesem Bild vereint. Am grossen Tisch Zehn treffen sich der mit Leder bespannte Stuhl Karnak und der neue gebogene Stuhl Stuttgart, der eine Neuauflage des von 1926 entworfenen Stuhls von Richard Herre ist. Auch steht da noch ein Kultobjekt des Hauses, nämlich der Hocker Backenzahn. Diese ganz unterschiedlichen Stile sind ein Ausdruck dafür, wie spannend und edel Holzmöbel harmonieren können.

9 — Einfach kokett

Wandelbar: Kleine praktische Holzregale von der dänischen Firma Skagerak Furniture .

Unkompliziert und doch elegant ist dieses Regal von Skagerak Furniture ein charmanter Mitbewohner. Es zeigt Holz auf eine ganz andere Art, gemischt mit Metall. Man kann es in vielen individuellen Varianten zusammenstellen.

10 — Grosse Umrahmung

Die Besten: Schlichte Holzrahmen sind immer eine gute Wahl für Kunst an der Wand. Foto über: Coco Kelley

Am Schluss möchte ich noch ein weiteres kleines «Möbelstück» erwähnen – nämlich den Holzrahmen. Ein schlichter, schöner Holzrahmen ist oft die beste und schönste Wahl, wenn es darum geht, Bilder und Drucke zu rahmen. Wählen Sie dabei weisse Passepartouts und werten Sie damit das Gerahmte noch stärker auf.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.