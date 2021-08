Corona-Entscheid des Bundesrats - Kommt Berset heute mit der Zertifikatspflicht für Beizenbesuche?

Schärfere Regeln für Beizen – Kantone wollen nationale Lösung

In einigen Kantonen hat die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivpflegestationen (IPS) bereits wieder ein besorgniserregendes Niveau erreicht. So lagen in Aargauer Spitälern am Montag 19 Erkrankte auf der IPS, halb so viele wie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Spätherbst 2020. Auch die Kantone St. Gallen und Zürich verzeichnen ähnlich hohe Werte im Vergleich zur zweiten Welle. St. Gallen und Aargau erwägen deshalb die Einführung der Zertifikatspflicht für Restaurantbesuche.

Gehts bald nur noch so an den Beizentisch? Foto: Keystone

Denn St. Gallen, Aargau und mit ihnen die Mehrheit der Kantone ziehen eine nationale Lösung vor. Befürchtet wird, dass bei einer Ausweitung der Zertifikatspflicht nur in einzelnen Kantonen, ungeimpfte Gäste ohne Zertifikat einfach in Restaurants eines Nachbarkantons ohne Zertifikatspflicht ausweichen.

«In der gegenwärtigen Situation mit einer schweizweit ungünstigen Entwicklung sind kantonal unterschiedliche Regelungen wenig zielführend», sagt Tobias Bär, Sprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). Der Anstieg der Corona-bedingten Spitaleinweisungen sei besorgniserregend, und allfällige Massnahmen müssten ergriffen werden, bevor die Spitalkapazitäten ausgeschöpft seien. «Hält die Dynamik an, dann ist die Ausweitung der Zertifikatspflicht naheliegend», sagt Bär.

Der Bundesrat bespricht heute die Lage. Eigentlich wollte er erst nächste Woche über neue Massnahmen diskutieren. Dem Vernehmen nach wird der Bundesrat nun aber bereits diesen Mittwoch über eine Ausweitung der Zertifikatspflicht reden. Als weitere Massnahme könnte der Bundesrat die Wiedereinführung der Einreisequarantäne prüfen. Diese Forderung kommt vom Basler Gesundheitsdirektor und GDK-Präsident Lukas Engelberger.

Klar scheint, dass der Bundesrat die Kostenpflicht für Antigen-Schnelltests für Symptomlose auf den 1. Oktober einführen wird. Diesen Schritt hatte der Bundesrat am 11. August den Kantonen vorgeschlagen, um den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Wer sich künftig testen lassen will, um das Covid-Zertifikat für einen Club-Besuch oder einen Grossanlass zu erhalten, soll dafür bezahlen. Die Zürcher Regierung fordert zudem, dass für Antigentests, die aufgrund von Krankheitssymptomen durchgeführt werden, kein Zertifikat mehr ausgestellt wird. So könne verhindert werden, dass zur Umgehung der geplanten Kostenpflicht für Tests die Symptome vorgetäuscht werden.

Am Donnerstag ist zudem ein Treffen von Gesundheitsminister Alain Berset mit den Kantonen geplant. Bei dieser Gelegenheit können die Kantone allfällige Forderungen an den Bund platzieren. St. Gallen und Aargau bereiten sich jedoch auch für den Fall vor, dass der Bundesrat mit Massnahmen auf nationaler Ebene zuwartet. Der Aargau hat letzte Woche einen 3-Stufen-Plan vorgestellt. Demnach soll die Zertifikatspflicht auf Restaurants ausgeweitet werden, sobald die Beatmungsplätze zu 50 Prozent von Covid-Patienten belegt sind und die regulären Beatmungsplätze voll belegt sind. (Markus Brotschi)