Kamelfestival im Zürcher Unterland – Kommt das schönste Kamel Europas aus Zürich? An diesem Wochenende findet in Oberglatt eine spezielle Misswahl statt. Die Schweizer Teilnehmerin steht in der Kategorie Dromedar im Final. Hélène Arnet

Samara auf dem Laufsteg. Schafft sie den Einzug in den Final? Foto: Andrea Zahler

Samara ist keine Nervosität anzumerken. Sie zupft mit ihren weichen Lippen Gras von der Weide, mümmelt dann ruhig vor sich hin. Dabei ist ihr Auftritt schon überfällig. Für 13 Uhr war er angesagt. Jetzt ist es bereits eine halbe Stunde drüber. Man warte noch auf ein Jurymitglied, war zu vernehmen.

Samara will Miss Europa in der Kategorie Dromedar werden. Sie ist eine waschechte Zürcherin, geboren 2008 auf Ben’s Kamelfarm in Oberglatt. Dort findet an diesem Wochenende das erste europäische Kamelfestival statt. Höhepunkte sind zweifellos die Misswahlen bei den Dromedaren und den Trampeltieren.