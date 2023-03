EU-Entscheid zu Benzin- und Dieselautos – Kommt das Verbrenner-Verbot nun auch in der Schweiz? Die EU will neue Benzin- oder Dieselautos ab 2035 nicht mehr zulassen. Das hat Folgen für die Schweiz – unabhängig davon, ob sie das Verbot übernehmen wird. Stefan Häne

Ab 2035 ist der Verkauf neuer Autos, die mit Benzin oder Diesel fahren, in der EU untersagt – mit Ausnahme von Verbrennerautos, die mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können. Foto: Marijan Murat (Keystone)

So schnell kann es gehen. Vor zwei Wochen hat der Nationalrat ein Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 abgelehnt. Eine Allianz aus SVP, FDP und Die Mitte verwarf einen entsprechenden Vorstoss von Nationalrätin Gabriela Suter (SP).

Diese Woche nun haben die EU-Staaten just ein solches Verbot beschlossen: Ab 2035 ist der Verkauf neuer Autos, die mit Benzin oder Diesel fahren, in der EU untersagt – mit einer Ausnahme, auf welche die deutsche Regierung erfolgreich gedrängt hat: Es soll möglich bleiben, Verbrennerautos neu zuzulassen, sofern sie ausschliesslich mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können.

Diese sogenannten E-Fuels lassen sich aus Wasserstoff und aus der Luft gewonnenem CO 2 mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien herstellen. Anders als Benzin oder Diesel setzen sie keine zusätzlichen klimaschädlichen Gase frei. Die Fahrzeuge müssen in Zukunft also technisch erkennen, dass sie mit E-Fuels betankt und betrieben werden. Wie das genau gelöst werden soll, steht laut Experten noch nicht fest.

«Die Schweiz muss dieses Verkaufsverbot nicht übernehmen.» Marianne Zünd, Bundesamt für Energie

Soll die Schweiz die Lösung der EU übernehmen? Bis jetzt hat sich der Bund bei den Neuwagen im CO 2 -Bereich an die EU angelehnt. Marianne Zünd, Geschäftsleitungsmitglied im Bundesamt für Energie (BFE), stellt aber klar: «Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU und muss dieses Verkaufsverbot nicht übernehmen.» Vorderhand berührt der Beschluss der EU die Schweizer Gesetzgebung ohnehin nicht. Der Grund: Das neue CO 2 -Gesetz, welches das Parlament derzeit berät, regelt die Klimaziele für Neuwagen nur für die Zeit bis 2030.

Sicher ist dagegen: Auch ohne Übernahme der EU-Regel wird sich der Schweizer Neuwagenmarkt stark wandeln. Zahlreiche Autohersteller haben bereits angekündigt, bis 2035 aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen, einzelne wie zum Beispiel Fiat und Opel (je 2028) sowie Volvo (2030) bereits früher. Andere Hersteller wie die amerikanische Marke Ford wollen zwar weiter Verbrenner produzieren, Europa ab 2030 aber nur noch Elektroautos verkaufen. Die Zahl der Elektroautos auf Schweizer Strassen – Ende 2022 waren es rund 11’1000 – wird deshalb laut Experten weiter schnell steigen. Es werde 2035 kaum noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu kaufen geben, sagt Zünd vom BFE.

Der Trend scheint also klar. Umstritten bleibt indes, ob E-Fuel-Fahrzeuge auch nach 2035 erlaubt bleiben sollen. Kritiker weisen darauf hin, dass die Herstellung viel koste, extrem viel Strom verbrauche und die Energiebilanz schlecht sei. «E-Fuels im Autoverkehr sind der verzweifelte Versuch, den Verbrennungsmotor und damit eine hoffnungslos alte Technologie in die Zukunft zu retten», sagt SP-Nationalrat Roger Nordmann. Er fordert, der Bund solle im Gleichschritt mit der EU das Verbrenner-Verbot ab 2035 einführen, allerdings ohne die E-Fuel-Ausnahme. Just davor warnen SVP-Politiker wie Walter Wobmann. «Wir dürfen nicht einseitig auf die Elektromobilität fokussieren.» Der Bund müsse technologieoffen bleiben, sagt der Nationalrat.

Autobranche begrüsst EU-Kurs

Die Autobranche sieht das auch so. «Wir begrüssen den Entscheid der EU», sagt Christoph Wolnik, Sprecher von Auto-Schweiz, der Vereinigung der offiziellen Schweizer Autoimporteure. Er ermögliche mehr Technologieoffenheit auf dem Weg, die CO 2 -Ziele zu erreichen und den Strassenverkehr fossilfrei zu machen. Gleich tönt es von den freien Autohändlern. «Die Politik sollte technologisch offene Entscheide fällen», sagt Roger Kunz, Präsident des Verbands Freier Autohändler Schweiz (VFAS).

Abzuwarten bleibt, inwieweit mit dem Beschluss der EU mehr Forschungsgelder und Investitionen in die Produktion von E-Fuels fliessen werden. Einzelne Energieversorger und Start-ups, die teils auch mit Autoimporteuren zusammenarbeiten, sind gemäss Auto-Schweiz bereits auf diesem Gebiet tätig oder über die Wasserstoffproduktion indirekt beteiligt.

«Die EU-Regelung kann in der Bevölkerung die Akzeptanz für Klimaschutzmassnahmen erhöhen.» Christian Bach, Forschungsanstalt Empa

Für Technologieoffenheit plädiert auch Christian Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugantriebssysteme bei der Forschungsanstalt Empa. Ein komplettes Verbrenner-Verbot wäre seiner Ansicht nach nur «äussert schwer umsetzbar».

Der Grund: Der Strombedarf wird mit der Elektrifizierung des Verkehrs deutlich steigen, die Stromverteilnetze müssen ausgebaut werden, wenn Hunderttausende von Elektroautos zusätzlich Strom laden, am Arbeitsplatz, unterwegs oder daheim. Das aber wird laut Bach nicht überall im nötigen Umfang geschehen. Die EU müsste dann auf Druck der entsprechenden Länder, vor allem in Süd- und Osteuropa, ab 2035 mangels Optionen weiterhin mit fossilen Kraftstoffen betriebene Verbrenner-Fahrzeuge zulassen, so Bach. Mit der nun gefundenen Regelung gebe es auch für diesen Fall eine CO 2 -arme Option, nämlich mit E-Fuels betriebene Verbrenner. «Dies kann in der Bevölkerung die Akzeptanz für Klimamassnahmen erhöhen.»

E-Fuels bisher «im Nischenbereich der automobilen Mobilität»

Der Bund rechnet damit, dass für das Ziel der Klimaneutralität in der Schweiz 30 bis 60 Terawattstunden an E-Fuels erforderlich sein werden, grösstenteils im Luftverkehr, ein Teil davon aber auch im Bereich des Strassenverkehrs. Um diesen Bedarf zu decken, wäre laut Bach im Sonnengürtel der Erde rund um den Äquator eine Fotovoltaik-Fläche von 500 bis 1000 km2 erforderlich. Zum Vergleich: Oman, ein vergleichsweise kleines Land, hat im letzten Herbst bekannt gegeben, allein 50’000 km2 Wüstenfläche für die Produktion von erneuerbaren Energieträgern bereitstellen zu wollen.

Bach geht davon aus, dass E-Fuels im Sonnengürtel produziert und in Zukunft kostengünstig nach Europa transportiert werden können. Dies verhindere die Konkurrenz zur direkten Nutzung von Elektrizität vor Ort, zudem sei dort die Sonneneinstrahlung pro Quadratmeter im Vergleich zu Mitteleuropa doppelt so hoch. «Das relativiert die hohen energetischen Verluste etwas.»

Ob E-Fuels in der Schweiz beim Autoverkehr eine Rolle spielen werden, ist für Bach eine offene Frage. Dagegen spricht aus seiner Sicht, dass die Schweiz bereits ein gut ausgebautes Stromnetz habe, das sich für die Stromwende ertüchtigen lasse. Auch Roger Kunz vom Verband freier Autohändler sagt: «Wir sehen E-Fuels eher im Nischenbereich der automobilen Mobilität.» Sehr wichtig würden sie indes im Aviatik- oder Schifffahrtsbereich werden.

