Darum geht es

Am Freitag steht die nächste Lockerungsrunde der Corona-Regeln an. Der Sicherheitsabstand soll auf 1,5 Meter sinken. Das entspricht der Regelung in Deutschland. In Österreich und Frankreich hingegen gilt ein Meter. Bundesrat Alain Berset hat diesen Wert bei früheren Gelegenheiten als unzureichend bezeichnet, weil damit der Abstand im Alltag ganz wegzufallen drohe. Doch nun, da die Distanz in Grossbritannien verkleinert werden soll, ist die Schweiz mit der 2-Meter-Regel in Europa ziemlich allein.

Berset schlägt zudem vor, Veranstaltungen bis 1000 Personen zuzulassen. Der Gesundheitsminister plant, die Obergrenze für Veranstaltungen auf 1000 Personen zu erhöhen, wie mehrere gut informierte Personen bestätigen.

Rückkehr zur «besonderen Lage»

Gelockert werden soll auch die Polizeistunde: Bisher mussten Restaurants, Bars und Nachtclubs um Mitternacht schliessen. Neu will Berset diese Regelung wieder den Kantonen überlassen. Schliesslich sind auch sie es, die wieder die Verantwortung dafür übernehmen sollen, das Coronavirus in der Schweiz in Schach zu halten: Berset schlägt wie angekündigt vor, die ausserordentliche Lage gemäss Epidemiengesetz zu beenden und in die besondere Lage zurückzukehren.

