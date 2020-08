Regierungsrat informiert am Nachmittag – Kommt jetzt die Maskenpflicht in Zürcher Geschäften? Die Neuinfektionen nehmen zu, doch die Zürcher Regierung schwieg bislang. Um 16.30 Uhr will sie nun informieren, ob sie neue Massnahmen ergreift. Simon Huwiler

Kommt die Maskenpflicht in Geschäften? Der Kanton informiert heute Nachmittag. KEYSTONE

Es geht aufwärts. Nicht mit der Wirtschaft, sondern mit den Neuinfektionen. Langsam, aber kontinuierlich breitet sich das Corona-Virus im Kanton Zürich aus. Am Freitag wurde ein neuer Rekord seit Aufhebung des Lockdowns gemeldet: 83 Neuinfektionen an einem Tag. Zwar sind die Zahlen nicht mit der rasanten Ausbreitung des Coronavirus im März vergleichbar, doch sie bereiten vielen Menschen Sorgen: 514 Personen sind aktuell in Isolation, 9335 in Quarantäne. 25 Personen werden im Spital behandelt, sechs werden künstlich beatmet.

Andere Kantone reagierten bereits. In Basel-Stadt etwa gilt ab heute Montag eine Maskenpflicht in Geschäften. Im Kanton Zug richtet sich die Regierung nach einem Ampelsystem. Ginge es nach diesem, bestünde in Zürich Handlungsbedarf (lesen Sie dazu hier mehr). Die Kantonsregierung hat dies bislang anders beurteilt, es gab weder neue Massnahmen noch öffentliche Auftritte zur Einschätzung der aktuellen Lage.

Doch nun scheint es dem Regierungsrat offenbar an der Zeit, wieder einmal gemeinsam Stellung zu beziehen. Heute Nachmittag um 16:30 Uhr will er über das weitere Vorgehen zur Bekämpfung der Pandemie informieren (wir berichten live). Anwesend sein werden Regierungspräsidentin Silvia Steiner, Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli und Sicherheitsdirektor Mario Fehr.

Tweets aus der Regierung

Kommt nun auch in Zürich eine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen oder in Geschäften? Bislang hat sich zu diesem Thema nur die Justizdirektorin Jacqueline Fehr auf Twitter geäussert – und zwar abschlägig. Sie kritisierte damit indirekt ihre SP-Parteikollegin, die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch. Mauch hatte sich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» für eine Ausweitung der Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden oder Läden ausgesprochen.

Fast gleichzeitig hat Fehr auf Twitter eine gegenteilige Position vertreten. Sie zweifelte am Nutzen einer ausgeweiteten Maskenpflicht und wies darauf hin, dass die aktuelle Lage keine weiteren Grundrechtseingriffe rechtfertige. Der wichtigste Faktor zur Lagebeurteilung sei das Geschehen in den Spitälern, und dort liegt die Zahl der Patienten mit Covid-Erkrankung weit unter dem Niveau von März und April.

Fehrs Aussage provozierte den Widerspruch von Adriano Aguzzi, Direktor des Instituts für Neuropathologie an der Uni Zürich. «Frau Fehr, Sie liegen wirklich falsch», schrieb er auf Twitter. Alle Mitglieder der Taskforce des Bundes und die meisten Wissenschaftler könnten über ihre Aussagen nur den Kopf schütteln. «Hören Sie doch auf die Experten; seien Sie nicht wie Trump!»