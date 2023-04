Kremlchef in der Ostukraine – Kommt es nach Putins Besuch zur Entscheidungsschlacht? Vor der möglichen ukrainische Gegenoffensive taucht der Kremlchef in den besetzen Gebieten auf. Mit dem Frontbesuch will Wladimir Putin die offiziellen russischen Streitkräfte unterstützen. Frank Nienhuysen

Staatliche russische Medien veröffentlichten ein kurzes Video, das den Helikopter zeigen soll, mit dem Wladimir Putin in die besetzten Gebiete reiste. Foto: AFP

Wladimir Putin hatte etwas an die Front mitgebracht, aber erst legte er am dunkelbraunen Tisch noch seine Hand auf das Mitbringsel, das mit einem weissen Tuch bedeckt war. Dann zog er das Tuch weg, öffnete eine Schachtel und holte die Kopie einer Ikone heraus: ein Ostergeschenk für die versammelten Kommandanten. Wann genau die vom Kreml am Dienstag veröffentlichten Videoaufnahmen entstanden sind, wurde nicht gesagt. Klar ist: Der Kremlchef ist innerhalb weniger Wochen bereits zum zweiten Mal in die besetzte ukrainische Region geflogen, die Russland als sein Gebiet ansieht.