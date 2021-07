Weniger Kinder werden geimpft – Kommt es wieder zu Masernausbrüchen? Alles spricht von der Corona-Abwehr. Dabei geht ein anderes Problem vergessen: Die Impfungen gegen Kinderkrankheiten haben während der Pandemie besorgniserregend abgenommen. Fabienne Riklin

Der Rückgang über alle Impfstoffe beträgt etwa 10 Prozent . Bei den Masern hat das gravierende Folgen. Foto: TGD

Alles schien auf gutem Weg: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz, die sämtliche Basisimpfungen erhalten hatten, ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Waren beispielsweise 2005 erst 71 Prozent der Zweijährigen vollständig gegen Masern geimpft, lag die Quote 2019 bei 90 Prozent. Ein Erfolg.

Zwei Dosen einer MMR-Impfung schützen nicht nur ein Leben lang vor den Komplikationen von Masern, Mumps und Röteln. Je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger häufig tritt die Krankheit auf. Im besten Fall ist sie irgendwann ganz ausgerottet. Doch genau diese Eliminierung ist in Gefahr. Denn in der Pandemie sind die zwölf empfohlenen Basisimpfungen, beispielsweise gegen Hepatitis B, Diphtherie und eben auch Masern, wieder weniger häufig verabreicht worden.