In Deutschland steigt die Nervosität wegen der verminderten Gaslieferungen aus Russland. Was heisst es, wenn Deutschland zu wenig Gas hat für die Schweiz? Die Hoffnungen liegen auf einem Abkommen, das es noch nicht gibt.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck rief die zweite von drei Stufen im Notfallplan für die Versorgung mit Gas aus. «Es liegt eine Störung der Gasversorgung vor, daher ist dieser Schritt erforderlich», sagte er. «Wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von nun an ein knappes Gut.»

Er rief gleichzeitig zum Sparen von Gas auf – betonte aber auch, dass die Versorgung gewährleistet sei. Die erforderlichen Gasmengen können derzeit auch von anderen Produzenten bezogen werden. Momentan werden gar noch die Gasspeicher in Europa gefüllt. Derzeit sind die Gasspeicher zu rund 55 Prozent gefüllt.

Doch das Problem ist: Mit der Drosselung der Mengen aus Russland funktioniert das nicht so schnell, wie man sich das gewünscht hat. Deshalb steigt die Gefahr, dass es im Winter im schlimmsten Fall zu einer Gasmangellage kommen könnte.

Über Deutschland fliesst ein Teil des Gases auch in die Schweiz. Entsprechende Auswirkungen hätte es, wenn in Deutschland das Gas knapp würde. Die Schweiz beschafft laut Thomas Hegglin vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie ihr Gas auf den Märkten in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Italien. «Wenn in diesen Ländern zu wenig Gas vorhanden ist, könnte das auch in der Schweiz zu Versorgungsengpässen führen», sagt Hegglin.

Hoffnung auf Solidaritätsabkommen

Deshalb hofft die Branche darauf, dass der Bund mit Deutschland ein Solidaritätsabkommen aufgleist, damit sich die Länder bei einer Gasmangellage gegenseitig unterstützen. Daran arbeitet man derzeit in Bundesbern fieberhaft. Im Frühling vereinbarten Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin mit Habeck, dass die Schweiz und Deutschland ein Solidaritätsabkommen für Gaslieferungen im Notfall aushandeln.