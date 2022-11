Erfindung aus den USA – Kommt grüner Strom bald auch aus Windanlagen vom Dach? Ein US-Start-up will Dächer mit leisen und effizienten Miniwindturbinen ausrüsten. Sie sollen sogar mehr Strom erzeugen als Solaranlagen. Fachleute sind jedoch skeptisch. Angelika Gruber

Ein Prototyp der Miniwindanlage. Das US-Unternehmen will die Produktion nun hochfahren. Es gibt auch Interessenten aus Europa. Foto: Aeromine Technologies

Es klingt nach einer vielversprechenden Erfindung: Ein US-Start-up hat kompakte Windkraftanlagen für Hausdächer entwickelt, die geräuschlos laufen und bis zu 50 Prozent mehr Strom erzeugen als Solaranlagen. Das schreibt das Unternehmen Aeromine Technologies auf seiner Website.

Die Anlagen aus den USA sehen gar nicht aus wie klassische Kleinwindräder. Sie haben keine aufragenden Rotorblätter und sind in Windrichtung fix am Rand eines Flachdachs installiert. Dort bündeln und verstärken sie der Firma zufolge den Wind und leiten ihn dann durch einen Propeller, der Strom erzeugt. Wie das genau funktioniert, hat das Unternehmen patentieren lassen.

Die Turbinen brauchen weniger Platz als Solarpaneele und laufen – Wind vorausgesetzt – auch in der Nacht. Sie sind geeignet für grosse Flachdächer – etwa auf Industrieanlagen, Warenhäusern, Datenzentren oder auch auf Mehrfamilienhäusern. Dort steht dann nicht nur eine Windturbine, sondern in der Regel 20 bis 40 Stück.

Gemeinsam mit Solaranlagen könnten sie den Energiebedarf von Gebäuden vollständig decken, so das Unternehmen. Für Einfamilienhäuser gibt es die Windturbinen bislang nicht.

Die Kosten für die Minianlagen sollen gleich hoch oder niedriger ausfallen als jene für Solaranlagen. Wie viel genau eine Turbine kostet, gibt Aeromine auf Anfrage nicht bekannt. Das sei abhängig von der Komplexität des jeweiligen Projekts.

Bislang sind die Anlagen lediglich an zwei Standorten – auf einer Fabrik und auf einem Mehrfamilienhaus – installiert. Das Interesse sei jedoch gross und Aeromine fahre die Produktion hoch, so ein Firmensprecher. Auch in Europa gebe es Interessenten.

Gegründet wurde das Unternehmen 2017 – von einem ehemaligen Professor für Windenergie-Technologie an der Texas Tech University.

Bislang sind die Mikroanlagen auf zwei Gebäuden installiert – auf einer Fabrik und einem Mehrfamilienhaus. Foto: Aeromines Technologies

Schweizer Fachverband ist skeptisch

Trotz der vielversprechenden Töne ist der Fachverband Suisse Eole bezüglich Einsatz der Miniwindanlagen in der Schweiz skeptisch. Derartige Anlagenkonzepte hätten sich bislang nicht durchgesetzt, so eine Sprecherin. Unter anderem weil sie im Vergleich mit grossen Windrädern relativ wenig Strom produzierten.

Denn Windanlagen funktionieren nach zwei Prinzipien. Je höher sie in den Himmel ragen und je grösser die Fläche ihrer Flügel ist, umso mehr Strom produzieren sie. Eine 200 Meter grosse Anlage – so was gibt es heute bereits – produziere Strom für bis zu 10’000 Personen. Um das mit Kleinwindrädern zu erreichen, die je 30 Meter hoch sind, bräuchte man gemäss dem Verband mehr als 2000 davon.

Diese Anlage in der Schweiz in Saint-Imier ist 150 Meter hoch: Ein Mitarbeiter bei der Wartung des Windrads. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Bund will lieber grosse Anlagen

Auch der Bund präferiert grosse Anlagen an Standorten, wo viel Wind weht. Eine Sprecherin des Bundesamts für Energie (BFE) erklärte, Aeromine-Anlagen könnten «aus praktischen Gründen eine gewisse Berechtigung haben». Aus Sicht der Energieproduktion gebe es jedoch Einschränkungen.

Zum einen werde der Wind von der Topografie, von Gebäuden und der Vegetation abgebremst. «Kleinwindturbinen – wie zum Beispiel die Aeromines –, die in Bodennähe installiert werden, haben immer das Problem, dass ihnen nur relativ tiefe Windgeschwindigkeiten und damit wenig Energie zur Verfügung stehen», so das BFE. Zum anderen verweist auch das BFE auf die vergleichsweise geringe Fläche von Kleinwindanlagen, die den Ertrag schmälert.

Zürcher Test war wenig erfolgreich

Der Zürcher Energieversorger EWZ hat bereits vor über zehn Jahren mit kleinen Windkraftanlagen experimentiert. So wurde auf dem Dach des Migros-Hochhauses ein Windrad installiert. Doch die Anlage erfüllte die Erwartungen nicht – es gab schlicht zu wenig Wind in der Stadt.

Ein solches Windrad mit verstellbaren Rotorblättern wurde auf dem Dach des Migros-Hochhauses in Zürich installiert. Foto: PD

Die neue Technologie des US-Start-ups sei für das EWZ schwer einschätzbar, so eine Sprecherin. Grundsätzlich könnten die Anlagen interessant sein – weil sie auch dann Strom produzierten, wenn die Sonne nicht scheine. Derzeit seien vom EWZ jedoch keine weiteren Projekte mit Kleinwindkraftanlagen geplant. Die Stadt verfolge eher die Strategie, Fotovoltaikanlagen zu bauen.

Das Thema hat auch bereits den Zürcher Stadtrat beschäftigt, der sich im März mit einer Anfrage zur Strategie des EWZ bei Kleinwindkraftanlagen auseinandergesetzt hat. In der Antwort auf die Anfrage heisst es, neben dem mangelnden Wind gebe es «erhebliche planungsrechtliche Herausforderungen», etwa was Lärmschutz, Raumplanung, Ortsbildschutz, Schattenwurf, die Gefahr von Eisschlag oder Fragen des Tierschutzes angehe.

Sollten sich Mikrowindanlagen dennoch durchsetzen, könnten sie – ähnlich wie Fotovoltaikanlagen – grundsätzlich auch gefördert werden, so der Stadtrat. «Das EWZ beobachtet die Entwicklung von Mikrowindanlagen sowie viele andere spannende Technologien sehr aufmerksam», heisst es.

Angelika Gruber arbeitet seit 2020 in der Wirtschaftsredaktion von Tamedia. Davor war sie über 15 Jahre für die Nachrichtenagentur Reuters tätig – in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Mehr Infos

