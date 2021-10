Klimaneutrales Fliegen – Kommt jetzt der synthetische Kraftstoff für Flugzeuge? Die Umweltorganisation Atmosfair hat die weltweit erste Produktionsanlage für CO₂-neutrales E-Kerosin eröffnet. Auch in der Schweiz gibt es Pläne. Ist das tatsächlich der «Beginn einer neuen Luftfahrt»? Joachim Laukenmann

Wegen des Einsatzes von fossilem Kerosin hat Fliegen eine schlechte Umweltbilanz. Aber auch synthetisches Kerosin hat seine Tücken, etwa wegen der Kondensstreifen. Foto: Keystone

Die deutsche Non-Profit-Organisation Atmosfair hat im niedersächsischen Werlte nach eigenen Angaben die weltweit erste Produktionsanlage für E-Kerosin eröffnet, die international als Standard zugelassen ist. Dieser synthetische Treibstoff wird für die Luftfahrt produziert. Atmosfair ist vor allem dafür bekannt, privaten Kunden Kompensationen für die CO₂-Emissionen aus Flugreisen anzubieten, ganz ähnlich wie Myclimate in der Schweiz.

Nun geht Atmosfair einen Schritt weiter und will in Zukunft CO₂-neutralen Treibstoff für die Luftfahrt produzieren. Erster Kunde ist die grösste deutsche Fluggesellschaft Lufthansa. Ist das der «Beginn einer neuen Luftfahrt», wie das der Klimaforscher und Schirmherr von Atmosfair, Mojib Latif, anlässlich der Eröffnung der Anlage sagte? Eine Einschätzung in acht Punkten:

Wie funktioniert die Anlage?

Die Produktion des E-Kerosins ist vereinfacht ausgedrückt eine Synthese aus Wasserstoff und CO₂. Der Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt. Der elektrische Strom dafür stammt von Windkraft- und Solaranlagen in der Umgebung der Anlage. Das CO₂ wird mit einer eigenen Anlage direkt aus der Luft (Anteil rund zwei Prozent) und der Rest aus einer Biogasanlage auf dem Gelände gewonnen. Die Biogasanlage wird mit Nahrungsmittelabfällen gespeist. Bei der Zersetzung des organischen Materials entsteht neben Methan auch CO₂. Der in diesem organischen Rohstoff enthaltene Kohlenstoff wurde zuvor durch Fotosynthese in Pflanzen gebunden. Bei der Verbrennung des Treibstoffes wird er wieder frei. Die Nutzung des E-Kerosins ist damit CO₂-neutral. Aus dem Synthesegas aus Wasserstoff und CO₂ wird schliesslich unter hohen Temperaturen synthetisches Rohöl hergestellt (Fischer-Tropsch-Verfahren, entwickelt in den 1920er-Jahren). Die Fachleute sprechen von PtL (Power to Liquid). Das synthetische Rohöl wird schliesslich in einer Raffinerie zu Kerosin aufgearbeitet und dann an den Flughafen Hamburg geliefert. Die gesamte Herstellungskette ist zu 90 Prozent CO₂-neutral.

Mit dieser Anlage im niedersächsischen Werlte möchte Atmosfair synthetisches Kerosin herstellen. Foto: Keystone

Braucht die Herstellung viel Energie?

Das ist einer der grossen Nachteile. Die Herstellung braucht sehr viel sauberen Strom. Das heisst: Es braucht in Zukunft weltweit enorm viel zusätzliche Wind- und Solarenergie. Das zeigen Modellrechnungen des europäischen Clean-Sky-Forschungsprojektes: Würde man für den weltweiten Flugverkehr ausschliesslich auf E-Kerosin setzen, so müsste man 2050 mindestens nochmals zusätzlich so viel Strom aus erneuerbaren Quellen produzieren wie heute Strom aus allen Quellen (auch fossil) hergestellt wird. Es braucht deshalb in Zukunft grosse Anlagen im Süden, etwa in Nordafrika oder auf der Arabischen Halbinsel, wo die Sonneneinstrahlung bedeutend grösser ist. Und es braucht noch weitere Ansätze, um den Flugverkehr klimaneutral zu machen, darunter auch eine massive Reduzierung der Passagierkilometer. «Viele Flüge könne durch Zugverbindungen, virtuelle Kontakte oder Verzicht auf unnötiges Reisen entfallen, für unvermeidbare Flüge ist E-Kerosin der Schlüssel», sagt Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch. Vier Prozent aller Flüge waren gemäss der Internationalen Energieagentur IEA 2018 länger als sechs Stunden, produzierten aber mehr als ein Drittel der gesamten Kohlendioxid-Emissionen des Passagierflugverkehrs.

Wie viel produziert die Anlage in Deutschland?

Noch ist die Herstellung minim. Die Anlage soll im ersten Halbjahr 2022 etwa 350 Tonnen synthetisches Rohöl produzieren. Zum Vergleich: In Deutschland muss ab 2026 mindestens 0,5 Prozent des Flugkraftstoffes aus PtL-Kerosin bestehen. Das sind etwa 50’000 Tonnen. 2030 liegt die Quote bei zwei Prozent.

Macht das E-Kerosin Fliegen klimaneutral?

Der synthetische Treibstoff ist zwar CO₂-neutral, das Klima wird aber trotzdem noch belastet. Nur etwa ein Drittel der Klimawirkung kommt gemäss dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vom CO₂. Mehr als die Hälfte geht auf das Konto von Kondensstreifen. Das bedeutet: Um die Klimawirkung des Luftverkehrs zu neutralisieren, muss letztlich mehr als doppelt so viel CO₂ aus der Luft geholt werden.

Gibt es andere Optionen für klimaneutrales Fliegen?

Es gibt mehrere Fluggesellschaften, die heute schon Biokerosin als Test beimischen. Das ist ein Treibstoff aus Pflanzenölen, zum Beispiel Raps oder Jatropha. Möglich ist auch, Synthesegase aus Stroh, Maisstängeln oder Sägemehl herzustellen. Aber um damit den gesamten weltweiten fossilen Kerosinabsatz zu ersetzen, wird es wohl zu wenig dieser Biomasse geben. Experten sehen den Biotreibstoff als Übergangstreibstoff, bis andere Antriebssysteme bereit sind. Bereits gibt es elektrisch angetriebene Flugzeuge, bei denen aber nur wenige Passagiere mitfliegen können und nur auf Kurzstrecken. Auch Wasserstoff ist eine Option. Airbus will bis 2035 einen Jet mit Wasserstofftriebwerken entwickeln. Weiter sollen die Flugzeuge in Zukunft effizienter werden. Das DLR rechnet, dass bis 2050 der Energieverbrauch um die Hälfte gesenkt werden kann.

Die Purgiernuss (Jatropha curcus) ist ein Rohstoff für Biodiesel oder Biokerosin. Foto: Keystone

Wie kann ein Markt mit synthetischem Treibstoff entstehen?

ETH-Forscher Anthony Patt stellt sich das so vor: Er setzt nicht auf eine CO₂-Steuer, um den fossilen Treibstoff zu verteuern, sondern auf Einmischquoten: Die Kerosin-Bereitsteller an den Flughäfen müssen garantieren, dass ein gewisser Anteil des Kerosins synthetisch ist. Der Anteil ist am Anfang tief und steigt dann jährlich um 20 bis 25 Prozent an. Deutschland macht das in den nächsten Jahren per Gesetz, um einen Absatz für neue Kraftstoffe zu garantieren.

Was plant die Schweiz?

Neben dem ETH-Start-up Synhelion ist auch das Unternehmen Airborn Fuels Switzerland in diesem Bereich aktiv. Airborn Fuels hat ähnliche Pläne zur Herstellung von synthetischem Kerosin, wie Atmosfair sie zurzeit schon umsetzt. «Konkret planen wir eine duale Anlage, die im kleinen industriellen Massstab für den Flugbetrieb produziert und vor allem aber auch als Pilotanlage der Forschung eine Plattform bietet, um deren Innovationen vom Labormassstab auf industriellen Massstab zu skalieren», sagt Peter Metzinger, Mitgründer von Airborn Fuels.

Die Pilotanlage soll pro Jahr 210’000 bis 320’000 Liter synthetisches Kerosin und 106’000 bis 160’000 Liter synthetischen Treibstoff für Autos herstellen sowie 20 bis 40 Tonnen Rohmaterial für Plastik und andere chemische Produkte. Benötigt werden dafür zwei Megawatt erneuerbare elektrische Leistung und 1000 bis 1600 Tonnen CO₂. Dieses soll in erster Linie aus nicht vermeidbaren Industrieabgasen stammen, etwa aus dem Abgas von Kehrichtverbrennungsanlagen, sowie aus dem direkten Einfang aus der Luft. Gegenwärtig wird an der Zusammenstellung eines Konsortiums gearbeitet, wie es auf der Website von Airborn Fuels heisst. Zudem würden mögliche Standorte evaluiert. Sobald ein Businessplan steht, müssten Investoren gesucht werden. Ob und, falls ja, bis wann mit der Realisierung des Projekts zu rechnen ist, lässt sich momentan noch nicht sagen.

