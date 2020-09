Zürcher Gemeinden versus Kanton – Kommt jetzt die 300-Millionen-Umverteilung? Am Sonntag entscheidet das Zürcher Stimmvolk, ob es einen Soziallastenausgleich gibt und ob die Gemeinden Geld aus dem Strassenfonds erhalten. Um 12 Uhr schliessen die Urnen. Pascal Unternährer

Der Unterhalt der Gemeindestrassen soll neu aus dem kantonalen Strassenfonds bezahlt werden (im Bild: Andelfingen). Foto: Madeleine Schoder

Zwei Vorlagen kommen am Sonntag im Kanton Zürich zur Abstimmung. Beide zielen auf eine Umverteilung von Kosten von den Gemeinden auf den Kanton. Insgesamt geht es um rund 300 Millionen Franken.

Zusatzleistungsgesetz

Der grössere Brocken ist die Revision des Zusatzleistungsgesetzes. Dieses regelt, welche AHV- und IV-Rentner unterstützungsberechtigt sind und wer die rund 920 Millionen Franken (2018) im Jahr bezahlt. An den Modalitäten für die einkommensschwachen Empfängerinnen und Empfänger ändert sich mit der angepeilten Gesetzesänderung nichts. Im Visier steht der Zahlungsschlüssel. Heute bezahlen Bund und Kanton 44 Prozent, ab 2021 50 Prozent. Den Rest berappen die Städte und Gemeinden.

Zur Abstimmung kommt der Schlüssel 70:30 Prozent (Kanton:Gemeinden) mit einem Kostenplafond zulasten der stark betroffenen Gemeinden wie etwa der Stadt Zürich. Unter dem Strich zahlen Bund und Kanton 65 Prozent, die Kommunen 35 Prozent. Der Betrag, der umverteilt wird, beträgt gemäss kantonaler Schätzung zwischen 160 und 200 Millionen (2021), in den Folgejahren etwas mehr.

Die Gemeinden haben diese Lastenverlagerung im Kantonsparlament durchgesetzt, weil sie der Meinung sind, dass sie diese Kosten nicht beeinflussen können und Letztere sehr ungleich verteilt sind. So zahlt ein Stadtzürcher Steuerzahler rund 500 Franken für die AHV-/IV-Zusatzleistungen, eine Steuerzahlerin in Buch am Irchel etwa 50 Franken. Mit der Revision sänken diese Beträge auf 370 beziehungsweise 25 Franken pro Kopf, die Differenz nähme also ab. Es ist eine Art Soziallastenausgleich zulasten des Kantons.

Die Abstimmung ist auch eine Machtprobe zwischen den Gemeindepräsidenten und dem kantonalen Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), der sich gegen die Gesetzesänderung wehrt. Stocker sagt, es sei kein Ausgleich, sondern eine Kostenüberwälzung. Zudem profitierten wegen des Giesskannenprinzips auch Gemeinden, die es gar nicht nötig hätten. Der Kanton steuere auf schwierige Zeiten zu, er könne es sich nicht leisten, jährlich 200 Millionen mehr zu zahlen.

Ja-Parole: SP, GLP, Grüne, CVP, EVP, AL

Nein-Parole: SVP, EDU

Stimmfreigabe: FDP

Weiterführende Artikel:

Wer profitiert am meisten von einer Änderung?

Wie die Städte den Kanton Zürich ausmanövrierten

Strassengesetz

Auch in der zweiten kantonalen Vorlage geht es um Umverteilung. Die Grünen haben im Kantonsrat durchgesetzt, dass 20 Prozent der jährlichen Einnahmen aus der Motorfahrzeugsteuer, der Mineralölsteuer und der LSVA an die Gemeinden gehen. Mit diesen rund 90 Millionen sollen sie ihre Strassen unterhalten.

Bisher wurden mit den Jahreseinnahmen in der Höhe von 450 Millionen der Unterhalt der Kantonsstrassen sowie deren Abschreibung bezahlt. Die Sanierung der Gemeindestrassen ging bisher voll zulasten der Gemeindekassen.

Die Befürworter finden, auch auf Gemeindeebene soll das Verursacherprinzip gelten: Die motorisierten Verkehrsteilnehmer sollen selber für den Unterhalt ihrer Strassen aufkommen. Ausserdem sei der kantonale Strassenfonds prallvoll und überdotiert.

Die Gegner sagen, der Fonds sei im Gegenteil überschuldet, weil 1,4 Milliarden im Topf sind, aber 1,9 Milliarden an Amortisationen ausstehen. Sie sprechen von einer «Plünderung» des Fonds. Auch hier wird das Giesskannenprinzip kritisiert und dass die 90 Millionen im Jahr in der Kantonskasse fehlen werden. Der Strassenfonds ist in den kantonalen Haushalt integriert.

Ja-Parole: SP, GLP, Grüne, EVP, AL

Nein-Parole: SVP, FDP, CVP, EDU

Weiterführende Artikel:

Welche Gemeinden vom Strassenfonds-Geld profitieren können

Geld nehmen oder Partei gehorchen?