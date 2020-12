Gymnasien: Kein Präsenzunterricht nach den Ferien

Besonders nach den Ferien würden jeweils die Fallzahlen in den Schulen steigen, sagt Niklaus Schatzmann, Leiter Mittelschul- und Berufsbildungsamt. Deshalb setze der Präsenzunterricht nach den Ferien aus. Bis am 11. Januar würden die Gymnasiastinnen und Berufsfachschüler in eine «Vertiefungswoche »geschickt. In dieser Woche würden die Schüler selbständig an Arbeitsaufträgen arbeiten.