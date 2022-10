Porträt Christine Ginsberg – «Kommt vorbei, wir sind für alle da» Das Vermitteln zwischen den Kulturen hat sie zu ihrer Berufung gemacht. Christine Ginsberg ist Co-Leiterin des Kulturmarkts in Wiedikon. Und führt eine schöne Idee weiter. Stefan Busz

Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt: Christine Ginsberg im grossen Saal des Kulturmarkts. Foto: Silas Zindel

Sie sagt, es sei genau das, was sie gesucht habe – nämlich eine sinnstiftende Tätigkeit und ein Haus, das sehr lebendig ist. Wir sind im Kulturmarkt im Zwinglihaus an der Aemtlerstrasse in Wiedikon, gerade wurde das 25-Jahr-Jubiläum dieser Institution gefeiert. Christine Ginsberg ist hier die Co-Leiterin. Und sie macht, dass in dieses Haus noch mehr Leben kommt.