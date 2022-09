Bezirksgericht Zürich – «Kommt, wir gehen den Kinderficker zusammenschlagen» Ein 38-Jähriger prügelt einen Mann bewusstlos, weil er ihn für einen Pädophilen hält. Statt für 42 Monate ins Gefängnis muss der Täter in eine Suchtklinik. Thomas Hasler

Für das Bezirksgericht Zürich war es eine «Tat von grosser Brutalität». Foto: Urs Jaudas

«Wann haben Sie letztmals Alkohol getrunken?», fragt der Gerichtsvorsitzende Thomas Fleischer. «Vor sechs Stunden», antwortet der Beschuldigte. Es ist neun Uhr morgens am Bezirksgericht in Zürich. Der 38-jährige, in Zürich geborene Kroate steht wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor Gericht. Und je länger die Verhandlung dauert, desto plausibler erscheint die Einschätzung seines Verteidigers: «Hätte er nicht getrunken, wären wir nicht hier.»