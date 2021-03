Erdmännchen im Zoo Zürich – Kommunikative Tiere, die Schlangen mobben Die Erdmännchen, die vor einem Jahr in der Lewa-Savanne des Zoos Zürich eingezogen sind, vermehren sich munter. Und sie plaudern unentwegt miteinander. Hélène Arnet

Kommunikativ und kooperativ: Die Erdmännchen fühlen sich wohl im Zoo Zürich. Foto: Zoo Zürich, Albert Schmidmeister

Am Anfang waren es drei, diesen Frühling sind es schon dreizehn. Doch die Zahl ist schon wieder überholt. Die Erdmännchen, die vor einem Jahr in die Lewa-Savanne im Zoo Zürich einzogen, vermehren sich munter, was wohl darauf schliessen lässt, dass sie sich am Zürichberg wohlfühlen. Kürzlich hat das dominante Weibchen schon wieder drei Junge geworfen.

Am Mittwochmorgen empfing Zoo-Kurator Pascal Marty die Medien virtuell in der Lewa-Savanne, um über die Erdmännchen zu sprechen. Sie mausern sich zu den neuen Lieblingen im Zoo. Während die einen herumwuseln, stehen andere auf zwei Beinen auf einer Erhöhung und schauen hochkonzentriert in die Luft. Dabei drehen sie nur den Kopf ruckartig auf die Seite, nach unten, auf die Seite, in die Luft … Überall dorthin, wo Gefahr sich nähern könnte. Unterdessen fiepsen die Kleinen unentwegt.