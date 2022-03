Anti-Kriegs-Demo in Winterthur – Ärger am Protest gegen den Ukraine-Krieg Beim zweiten Protest gegen den Ukraine-Krieg in Winterthur gab es einige Enttäuschte. Delia Bachmann

Mitglieder des revolutionären Aufbaus führten die unbewilligte Demo durch die Altstadt an. Foto: Roger Hofstetter

Am Dienstag kam es in der Altstadt zu einer unbewilligten Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine. Gegen 19 Uhr bildete sich eine Menschentraube um den Fischmädchenbrunnen in der Steinberggasse. Die Stadtpolizei Winterthur geht von rund 250 Teilnehmern aus.