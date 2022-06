Herr Puhan, wird die Bedeutung von Komplikationen nach Operationen unterschätzt?

Lange Zeit war das sicher so. Das verändert sich erst langsam. In der Schweiz werden jedes Jahr über eine halbe Million Eingriffe gemacht. Bei vielen kommt es dabei zu Komplikationen – häufig leichte, aber auch manchmal schwere. Zusammen machen sie eine wesentliche Krankheitslast in der Bevölkerung aus. Manche bezeichnen die postoperativen Komplikationen und ihre Kosten auch als versteckte Pandemie.