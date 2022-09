Zürcher Veranstaltungsort in Nöten – Kongresshaus erhält Millionen-Rettungsschirm Das Stadtparlament hat dem Sanierungsplan für das marode Kongresshaus zugestimmt. Die Stadt schiesst nochmals 4,5 Millionen ein und übernimmt quasi den Betrieb. «Ein Fass ohne Boden», warnen SVP und AL. Martin Huber

Das Kongresshaus ist vor rund einem Jahr nach über dreijähriger Renovation wieder eröffnet worden – und kämpft mit Problemen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Seit einem Jahr erstrahlt das Kongresshaus am See wieder in neuem Glanz. Doch finanziell bleibt der Veranstaltungsort ein Sanierungsfall. Die Pandemie hat der Kongresshaus AG derart zugesetzt, dass die Stadt ihr im vergangenen März notfallmässig ein Darlehen von 1,9 Millionen Franken gewähren musste, um einen Konkurs zu verhindern. Das Unternehmen war schon vor der Pandemie arg geschwächt, weil Kongresshaus und Tonhalle während der mehrjährigen Umbauzeit geschlossen waren.