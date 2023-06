Herr Biebricher, in Deutschland ist die AfD laut Umfragen gleich stark wie die Kanzlerpartei SPD. Und in den vergangenen Wochen gab es in Spanien, Italien, Finnland, Schweden und Griechenland bei Wahlen jeweils einen Rechtsruck. Was steckt dahinter?

Rechte, rechtspopulistische und rechtsautoritäre Parteien sind im Moment tatsächlich sehr erfolgreich. Gleichzeitig befinden sich traditionelle konservative Parteien seit längerer Zeit in vielen Ländern im Niedergang. Deshalb glaube ich, dass hinter dem multinationalen Rechtsruck mehr steckt als die übliche Pendelbewegung zwischen rechts und links.