20% Rabatt – Konstantin Wecker: Konzertreise nach Utopia Live zu sehen am Dienstag, 20. Oktober 2020 um 19.30 Uhr im KKL Luzern

Konstantin Wecker ZVG

Konstantin Wecker nimmt sein Publikum auf eine sehr persönliche Reise nach Utopia, eine sehnsuchtsvolle Reise in eine herrschaftsfreie Welt. Zu hören sind neue komponierte Lieder «Alles Allen», «Utopia» kombiniert mit (fast) vergessenen, aber noch immer gültigen Titeln «Revoluzzer», «Und das soll dann alles gewesen sein», beliebten Wecker-Klassikern, sowie eigenen Texten, Gedichten und Gedanken im Dialog mit solchen von geschätzten WeggefährtInnen, KünstlerInnen, AutorInnen, PhilosophInnen, und politischen AktivistInnen.

Utopia wird eine sehr persönliche und politische Zeitreise in Vergangenheit und Zukunft, um all die eigenen, fremden und kollektiven Sehnsüchte, Rebellionen, Ideen und gelebten Momente zu entdecken, in denen eine herrschaftsfreie Weltgesellschaft heut längst entsteht und lebendig wird.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Kategorie I: CHF 100.- statt CHF 125.-

Kategorie II: CHF 88.- statt CHF 110.-

Kategorie III: CHF 79.20 statt CHF 99.-

Kategorie IV: CHF 70.40 statt CHF 88.-