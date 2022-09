Abo Tierhaltung im Vergleich Reicht eine A4-Seite als Lebensraum für ein Huhn?

Ställe-Standards in Check: Sehen Sie, wie viel oder wenig Platz Kühe, Schweine und Hühner in der Schweiz und der EU zum Leben haben. Und was ein Ja zur Massentierhaltungsinitiative bedeuten würde.